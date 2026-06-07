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7 de junio de 2026

FENATRAMA SOLICITA PARTICIPAR EN DEBATE LEGISLATIVO SOBRE PROYECTO DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

​La federación que agrupa a trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente pidió una audiencia en el Senado para exponer su visión sobre las modificaciones que contempla la iniciativa.

FENATRAMA

La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente (FENATRAMA) solicitó formalmente una audiencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado para presentar sus observaciones respecto del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en discusión legislativa.

Según informó la organización gremial, el objetivo es aportar al debate desde la experiencia de las y los funcionarios que participan en la implementación de políticas públicas, los procesos de evaluación ambiental y la gestión de materias vinculadas al desarrollo sostenible.

El presidente de FENATRAMA, Francisco Cabrera, señaló que la experiencia técnica de quienes trabajan en la institucionalidad ambiental puede contribuir al análisis de las modificaciones propuestas. “Los trabajadores y trabajadoras de la institucionalidad ambiental tenemos una experiencia técnica que debe ser escuchada. Queremos aportar al debate legislativo para asegurar que el desarrollo económico vaya de la mano con una institucionalidad ambiental sólida, eficiente y capaz de responder a los desafíos del país”, indicó.

La federación también manifestó preocupación por algunas propuestas surgidas durante la discusión del proyecto. En particular, Cabrera cuestionó la posibilidad de que el Estado asuma costos asociados a inversiones de proyectos rechazados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), señalando que ello podría generar efectos sobre el funcionamiento de la institucionalidad ambiental.

Desde FENATRAMA sostienen que las reformas actualmente en análisis tendrán consecuencias sobre los procesos de evaluación ambiental y sobre las capacidades del Estado para resguardar el patrimonio ambiental, compatibilizando las necesidades de crecimiento económico con la protección de los ecosistemas y las comunidades.

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