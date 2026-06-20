FENATRAMA RESPALDA A FUNCIONARIOS DEL SBAP Y SOLICITA GARANTÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente (FENATRAMA) expresó su respaldo a la declaración pública emitida por la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (ANFUSBAP), luego que el Gobierno anunciara la postergación hasta marzo de 2027 del traspaso de las áreas silvestres protegidas y de su personal desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Desde la organización señalaron que la implementación del SBAP representa un cambio relevante en materia de conservación ambiental, por lo que cualquier modificación en los plazos debe considerar condiciones que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada esta nueva institucionalidad.

El presidente nacional de FENATRAMA, Francisco Cabrera, indicó que la protección de la biodiversidad requiere una estructura institucional sólida, con recursos suficientes y condiciones claras para las y los trabajadores. En ese contexto, manifestó su respaldo a las inquietudes planteadas por ANFUSBAP respecto del desarrollo del proceso de transición.

La federación sostuvo además que las dificultades observadas en la implementación del servicio responden a factores estructurales, entre ellos restricciones presupuestarias y retrasos en la tramitación de reglamentos necesarios para el funcionamiento del organismo. Asimismo, enfatizó la importancia de incorporar a las organizaciones de trabajadores en las decisiones vinculadas a este proceso.

Finalmente, FENATRAMA llamó a las autoridades a definir un cronograma claro para el traspaso de funciones y personal, junto con garantizar el financiamiento y la dotación necesaria para que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas pueda enfrentar los desafíos asociados a la conservación de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible.

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