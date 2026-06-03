AUTORIDADES REGIONALES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA FORTALECER GESTIÓN TURÍSTICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

​Representantes de la Seremi de Economía, Fomento y Turismo; la Seremi de Medio Ambiente; la Seremi de Agricultura; el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur); la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) sostuvieron una reunión de trabajo orientada a fortalecer la coordinación interinstitucional en materias vinculadas a las áreas protegidas y al desarrollo turístico de la región.



La instancia permitió abordar acciones de articulación y trabajo conjunto entre los distintos organismos con competencia en estas materias, con el propósito de seguir fortaleciendo una gestión integrada que contribuya al desarrollo sostenible del turismo y al adecuado resguardo de los espacios naturales de Magallanes.



El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, destacó la relevancia de generar espacios de encuentro entre las instituciones que participan en el desarrollo y gestión de la actividad turística regional. “Nos reunimos con entidades ligadas al turismo, con SBAP, CONAF y algunos seremis con el propósito de poder mantener una comunicación clara y un diálogo efectivo para que podamos mantener una continuidad de prestación de los servicios de turismo en la región de Magallanes”, señaló.



Por su parte, el director regional de CONAF, John Revello, valoró el trabajo coordinado entre los distintos servicios públicos con competencias en áreas protegidas y turismo. “Debemos tener un sistema de comunicación efectivo para todas las autoridades y todas las instancias, agrupaciones y asociaciones ligadas al turismo de la región de Magallanes”, indicó.



En tanto, la directora regional (s) de Sernatur, Sandra Mansilla, destacó la importancia de avanzar de manera coordinada en la preparación de los desafíos asociados a la actividad turística regional. “Tuvimos una instancia de coordinación junto a distintos servicios públicos y valoramos estos espacios de comunicación donde podemos prepararnos para los desafíos asociados al turismo en nuestras áreas protegidas. Consideramos que la comunicación es relevante y vital, y una buena coordinación también permite desarrollar un turismo protegido, seguro y que se proyecte en el tiempo”, afirmó.



Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación y el trabajo colaborativo entre los distintos organismos públicos, con miras a seguir impulsando el desarrollo turístico sostenible de Magallanes y consolidar una gestión articulada en torno a sus áreas protegidas.

