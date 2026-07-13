APONKÜYEN REGGAE LANZARÁ SU PRIMER DISCO “ATENTOS” CON SHOW EN EL CÍRCULO ITALIANO

La banda magallánica Aponküyen Reggae llegó hasta Zona Puuy para conversar sobre sus 10 años de trayectoria y el lanzamiento de su primer disco, titulado Atentos, que será presentado este sábado 18 de julio, desde las 21:00 horas, en el Círculo Italiano de Punta Arenas.

Durante la entrevista, sus integrantes recordaron los inicios del proyecto, impulsado por el amor al reggae y por la necesidad de expresar, a través de la música, emociones, reflexiones y miradas sobre la realidad social. La agrupación cuenta actualmente con seis integrantes y ha desarrollado una propuesta basada en letras con sentido, ritmos bailables y una fuerte identidad colectiva.

El disco Atentos incluirá 10 canciones en plataformas digitales y un tema adicional en su edición física. Según explicaron, el nombre del álbum responde a un llamado a observar el entorno, cuidar las infancias, actuar con empatía y mantener coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

El lanzamiento contará con invitados especiales, entre ellos Necki, Tommy D, Boomer y Cutral Dub, productor del disco y uno de los referentes del reggae dub en Chile. También participarán músicos que colaboraron en el proceso de grabación y producción del álbum.

La banda destacó que la producción del evento ha sido principalmente autogestionada, con apoyo de Río Libre y distintos auspiciadores locales. Además, habrá venta de discos físicos, poleras, chapitas y otros productos vinculados al proyecto musical.

Las entradas se encuentran disponibles a través de PortalTickets y, según indicaron, quienes asistan al concierto tendrán la primicia de escuchar el disco completo en vivo antes de su publicación en plataformas digitales.



