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13 de julio de 2026

APONKÜYEN REGGAE LANZARÁ SU PRIMER DISCO “ATENTOS” CON SHOW EN EL CÍRCULO ITALIANO

Zona Puuy

aponkuyen

La banda magallánica Aponküyen Reggae llegó hasta Zona Puuy para conversar sobre sus 10 años de trayectoria y el lanzamiento de su primer disco, titulado Atentos, que será presentado este sábado 18 de julio, desde las 21:00 horas, en el Círculo Italiano de Punta Arenas.

Durante la entrevista, sus integrantes recordaron los inicios del proyecto, impulsado por el amor al reggae y por la necesidad de expresar, a través de la música, emociones, reflexiones y miradas sobre la realidad social. La agrupación cuenta actualmente con seis integrantes y ha desarrollado una propuesta basada en letras con sentido, ritmos bailables y una fuerte identidad colectiva.

El disco Atentos incluirá 10 canciones en plataformas digitales y un tema adicional en su edición física. Según explicaron, el nombre del álbum responde a un llamado a observar el entorno, cuidar las infancias, actuar con empatía y mantener coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

El lanzamiento contará con invitados especiales, entre ellos Necki, Tommy D, Boomer y Cutral Dub, productor del disco y uno de los referentes del reggae dub en Chile. También participarán músicos que colaboraron en el proceso de grabación y producción del álbum.

La banda destacó que la producción del evento ha sido principalmente autogestionada, con apoyo de Río Libre y distintos auspiciadores locales. Además, habrá venta de discos físicos, poleras, chapitas y otros productos vinculados al proyecto musical.

Las entradas se encuentran disponibles a través de PortalTickets y, según indicaron, quienes asistan al concierto tendrán la primicia de escuchar el disco completo en vivo antes de su publicación en plataformas digitales.


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COMUNIDAD POKÉMON GO DE PUNTA ARENAS INVITA A CELEBRAR LOS 10 AÑOS DEL JUEGO EN LA PLAZA DE ARMAS

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