ZONA PUUY DESTACÓ CONVOCATORIA ARTÍSTICA SOBRE EL PUEBLO KAWÉSQAR Y LANZAMIENTO LITERARIO EN PUNTA ARENAS

El arte, la memoria ancestral y la literatura regional fueron protagonistas de una nueva edición de Zona Puuy, programa conducido por Mika Puuy en Polar Comunicaciones. En el primer bloque participó Danilo Carvallo, de Exposición Pincel y Color, quien entregó detalles de la convocatoria “Memoria Ancestral”, dedicada en esta versión al pueblo Kawésqar.

Durante Zona Puuy, Carvallo explicó que la convocatoria está abierta a artistas de distintas técnicas, incluyendo pintura, escultura, fotografía, ilustración y otras expresiones que puedan ser exhibidas. La iniciativa busca invitar a la comunidad artística a investigar, reflexionar y crear obras inspiradas en la cultura, historia y cosmovisión de los llamados nómades del mar.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto y la exposición se proyecta para octubre, en el contexto del encuentro de dos mundos. Desde Pincel y Color destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro, respeto y memoria, convocando también a comunidades indígenas y artistas de Magallanes y otras regiones del país.

En el segundo bloque, la escritora puntarenense Mony Andrade presentó su libro “No me dejes caer en la tentación”, una obra de romance LGBT ambientada en París. La autora relató que comenzó a escribir con mayor intensidad durante la pandemia y que este nuevo trabajo forma parte de su camino como escritora independiente y autopublicada.

En Zona Puuy, Andrade adelantó que el prelanzamiento del libro será el 25 de junio, a las 15:30 horas, en cafetería B Happy, mientras que el lanzamiento oficial se realizará el 30 de junio, a las 17:30 horas, en librería Qué Leo. La conversación permitió visibilizar nuevas voces creativas de Punta Arenas y reforzar la importancia de abrir espacios para el arte, la diversidad y la cultura local.









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