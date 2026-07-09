COMUNIDAD POKÉMON GO DE PUNTA ARENAS INVITA A CELEBRAR LOS 10 AÑOS DEL JUEGO EN LA PLAZA DE ARMAS

La comunidad de jugadores de Pokémon Go en Punta Arenas y las actividades preparadas para celebrar los diez años del videojuego fueron abordadas en una nueva edición de Zona Puuy, programa conducido por Mika Puuy en Polar Comunicaciones.

Los invitados fueron Nicolás y Estefanía, representantes de Punta Arenas Go y Patagonia Go 2.0, respectivamente. Durante la conversación explicaron que ambas comunidades reúnen semanalmente a jugadores de distintas edades para participar en incursiones, capturar Pokémon, intercambiar ejemplares y completar los diferentes desafíos disponibles en la aplicación.

Punta Arenas Go forma parte del programa oficial de embajadores comunitarios de Pokémon Go y tiene como principal punto de encuentro la Plaza de Armas. En jornadas habituales pueden reunirse alrededor de 20 personas, mientras que en eventos especiales la convocatoria puede superar los 70 participantes, incluyendo niños, jóvenes, adultos y familias completas.

Los representantes explicaron que el juego utiliza lugares reales de la ciudad como gimnasios, pokeparadas y nodos energéticos. A través de estos puntos, los participantes obtienen recursos, enfrentan combates colectivos y acceden a Pokémon especiales, algunos de los cuales solamente aparecen en determinadas regiones del mundo o durante eventos globales.

En el marco del aniversario, la comunidad participará este sábado y domingo en Pokémon Go Fest Global. El encuentro se desarrollará entre las 10:00 y las 19:00 horas en la Plaza de Armas de Punta Arenas, donde nuevos y antiguos jugadores podrán acercarse, conocer el funcionamiento del juego y sumarse a las actividades.

Nicolás y Estefanía destacaron que Pokémon Go no solamente incentiva la actividad al aire libre, sino que también ha permitido crear amistades y vínculos entre personas que comparten una misma afición. Para conocer las próximas reuniones, la comunidad puede seguir las cuentas Punta Arenas Go y Patagonia Go 2.0 en redes sociales.



