NUEVO DIRECTORIO DE EPA AUSTRAL INICIA GESTIÓN CON FOCO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO

El presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPA Austral), José Miguel Cruz, dio a conocer los principales lineamientos de la nueva administración durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Cruz explicó que la renovación del directorio se concretó tras el cambio de Gobierno, en el marco del proceso que realiza el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en las empresas estatales. El nuevo directorio está integrado por Marcelo Silva, Daniela Arecheta y José Miguel Cruz, quien asumió la presidencia, además de José Luis Gálvez como representante de los trabajadores.

Respecto al inicio de la gestión, indicó que el directorio lleva poco más de dos semanas en funciones y que las primeras reuniones han estado orientadas a conocer el estado actual de la empresa y revisar los proyectos que se encuentran en desarrollo.

"Llevamos dos semanas recién, un poquito más, hemos tenido solamente dos reuniones de directorio. Estamos interiorizando, hay varios proyectos que estamos viendo que están en carpeta, pero más que nada en este momento tenemos que conocer cuál es la verdadera realidad de la empresa", señaló.

El presidente del directorio agregó que durante estos primeros días se han realizado visitas a las instalaciones de la empresa y reuniones con los funcionarios, con el objetivo de conocer el funcionamiento operativo y el trabajo que desarrolla el personal.

En materia de infraestructura, Cruz sostuvo que la empresa continuará impulsando proyectos de desarrollo portuario, destacando la continuidad que han tenido algunas iniciativas, como la ampliación del muelle Prat.

"El proceso de ampliación del muelle Prat partió el año 2012... ha demostrado tener mucha utilidad, ha permitido que lleguen nuevos buques con mayor metraje y es una demostración de buenas políticas públicas que tienen en el fondo una continuidad más allá de los diversos gobiernos de turno que puedan existir", afirmó.

Asimismo, informó que EPA Austral mantiene conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en un financiamiento destinado a futuras inversiones.

"Ya estamos en conversaciones con el BID por un tema crediticio... inicialmente estaríamos viendo el inicio de alguna obra, sobre todo en el muelle Prat", indicó.

Durante la entrevista también señaló que entre las iniciativas que actualmente forman parte de la planificación se encuentran trabajos en el muelle Mardones, la futura entrega del muelle multipropósito de Puerto Williams y nuevas rampas de conectividad marítima.

En relación con la planificación institucional, Cruz afirmó que el objetivo es desarrollar proyectos con una proyección de mediano y largo plazo.

"Las políticas que se van a hacer van a ser pensando en políticas de largo plazo, con obras de largo plazo y que ojalá esto tenga una continuidad más allá de los diferentes gobiernos", manifestó.

Otro de los aspectos abordados fue la vinculación de la empresa con la comunidad. En ese sentido, señaló que el directorio pretende fortalecer la relación de EPA Austral con la región y sus distintos actores.

"Nos gustaría que en realidad la EPA se tome más como una empresa regional, que la hagamos más propia... es una empresa súper importante para los magallánicos", expresó.

Cruz recordó que la Empresa Portuaria Austral administra infraestructura no solo en Punta Arenas, sino también en Puerto Natales, Puerto Williams y distintas rampas de conectividad marítima de la región.

Respecto al turismo, indicó que las inversiones realizadas en el muelle Prat han permitido aumentar la capacidad para recibir cruceros de mayor tamaño, facilitando el desembarco directo de pasajeros en Punta Arenas.

"Hoy día más cruceros, más buques pueden atracar directamente en el muelle y la gente se puede bajar directamente a la ciudad", señaló.

Finalmente, destacó la importancia del desarrollo de Puerto Williams como puerta de entrada a la Antártica y afirmó que la empresa continuará trabajando para fortalecer la conectividad marítima hacia ese territorio.

"La Antártica es parte del territorio nacional... y nosotros somos los llamados a generar la conectividad para con la Antártica", concluyó.

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