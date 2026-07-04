EXDIRIGENTE SINDICAL LLAMA AL GOBIERNO A REBAJAR EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES ANTE CAÍDA DEL PETRÓLEO

El exdirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo hizo un llamado al Gobierno para que rebaje el precio de los combustibles mediante decreto, argumentando que la caída sostenida del valor internacional del petróleo justifica una disminución inmediata en los valores que enfrentan los consumidores.

Avendaño recordó que, durante la aplicación excepcional de medidas relacionadas con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), las gasolinas registraron alzas cercanas a los $392 por litro y el diésel superó los $580 por litro, situación que, a su juicio, impactó significativamente el costo de vida y la economía de las familias.

El exdirigente también afirmó que la rebaja aplicada el pasado 18 de junio, de $95 por litro para la gasolina de 93 octanos, $106,7 para la de 97 octanos y $117,5 para el diésel, resulta insuficiente considerando la evolución reciente del precio internacional del petróleo. En ese contexto, sostuvo que el valor del barril de crudo Brent continúa disminuyendo, por lo que planteó que esa tendencia debería reflejarse en el mercado nacional.

Finalmente, Avendaño cuestionó la rapidez con que, según su visión, se implementaron las alzas de los combustibles en comparación con la aplicación de rebajas, e hizo un llamado al Ejecutivo a adoptar medidas que contribuyan a aliviar el gasto de las familias y de los sectores productivos.

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