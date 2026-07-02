SENAPRED DESTACA ALTA PARTICIPACIÓN EN SIMULACRO REGIONAL Y REFUERZA PREPARACIÓN ANTE UN INVIERNO CON LLUVIAS SOBRE LO NORMAL

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, realizó un positivo balance del simulacro regional de evacuación por tsunami, destacó el creciente compromiso de la comunidad y de los distintos sectores públicos y privados con la gestión del riesgo, además de entregar detalles del trabajo preventivo que se desarrolla para enfrentar la temporada invernal en Magallanes.

El director explicó que, tras el ejercicio realizado en la región, Senapred se encuentra finalizando la etapa de evaluación junto a los distintos organismos participantes, proceso que permitirá fortalecer las capacidades de respuesta y corregir las brechas detectadas.

"Más de 30.000 personas funcionando y respondiendo al llamado del Estado en bajo el concepto de preparación. Tenemos resultados positivos, sobre todo en el sentido de la adhesión de parte del empresariado", destacó Andrades.

Añadió que actualmente se desarrollan los denominados "cierres de círculo", instancia donde se analizan las fortalezas y aspectos a mejorar del simulacro antes de entregar los informes finales a cada comuna.

El director valoró especialmente el aumento de la conciencia ciudadana respecto de la preparación ante emergencias, señalando que durante la última década se ha producido un cambio significativo.

"Hay un antes y un después definitivamente. En cuanto a la conciencia y en cuanto al creer en el riesgo, de ahí parte nuestra preparación", afirmó.

Asimismo, indicó que cada vez son más las instituciones que solicitan realizar simulacros específicos según sus propios riesgos, incluyendo establecimientos educacionales, centros de salud, puertos y aeropuertos.



Preparación para el invierno



Durante la entrevista, Andrades abordó el trabajo que Senapred desarrolla junto a municipios, ministerios y servicios públicos para enfrentar la temporada invernal.

Explicó que se levantó un catastro regional de 364 puntos críticos, de los cuales 36 fueron priorizados por representar un mayor nivel de riesgo para las comunidades.

"Las soluciones no siempre son inmediatas, requieren... los recursos son finitos, no tenemos para todo como Estado y debemos ir priorizando", sostuvo.

Precisó que estos puntos consideran sectores susceptibles a inundaciones, desbordes de ríos, problemas en caminos, escurrimientos naturales de aguas y otros eventos que suelen presentarse durante lluvias intensas, nevadas o bajas temperaturas.

En ese contexto, hizo un llamado a que las personas coordinen cualquier intervención en cauces naturales o modificaciones de terrenos con las respectivas municipalidades y organismos técnicos para evitar generar nuevos riesgos.



Pronóstico: lluvias sobre lo normal



Uno de los principales anuncios realizados por el director regional estuvo relacionado con el último informe meteorológico subestacional correspondiente al trimestre julio-agosto-septiembre.

Según explicó, el escenario climático cambió respecto de meses anteriores y ahora los organismos técnicos proyectan precipitaciones superiores a los promedios habituales.

"Hoy día tenemos un cambio en eso, ya sabemos qué es lo que va a pasar como pronóstico... vamos a tener lluvias por sobre lo normal", indicó.

No obstante, aclaró que ello no significa necesariamente que se registrarán grandes nevadas, ya que estas dependen de la coincidencia entre las precipitaciones y bajas temperaturas.

"No podemos predecir es que vayamos a tener nevadas intensas... pueden coincidir esas dos variables o podemos tener solo bajas temperaturas o solo lluvias intensas", explicó.



Monitoreo permanente del Río Las Minas



Andrades también destacó el trabajo preventivo que se realiza sobre el Río Las Minas, recordando que históricamente la cuenca ha registrado episodios de desborde cada dos o tres décadas.

En ese sentido, señaló que el cauce permanece monitoreado durante todo el año gracias al trabajo conjunto entre distintos organismos públicos y el Gobierno Regional.

"Está permanentemente, invierno, verano, 365 días monitoreado ese río", afirmó.



Preparación durante todo el año



El director enfatizó que la planificación frente a emergencias no comienza cuando ocurren los eventos, sino varios meses antes.

Explicó que mientras actualmente se ejecutan las acciones correspondientes al invierno, Senapred ya inició la planificación para la próxima temporada estival, especialmente en materia de incendios forestales.

"Estamos trabajando con disparar este invierno, nosotros empezamos a trabajar a mitad del verano", comentó, agregando que ya se encuentran levantando las lecciones aprendidas del periodo anterior junto a los distintos servicios.



Cambio cultural en la gestión del riesgo



Finalmente, Andrades destacó la consolidación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y el trabajo que desarrolla el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), asegurando que existe una mayor coordinación entre las instituciones y una mejor comprensión del funcionamiento del sistema.

Asimismo, invitó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Senapred en la red social X, donde diariamente se publican alertas, condiciones meteorológicas, monitoreos y acciones preventivas que se desarrollan en toda la Región de Magallanes.





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