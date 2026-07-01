Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

1 de julio de 2026

STJEPAN PAVICIC PROYECTA RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN CARRERAS QUE REUNIRÁN A DEPORTISTAS DE CERCA DE 50 PAÍSES EN MAGALLANES

​Patagonia On Tour

Stjepan Pavicic fundador Patagonia Race

El origen, crecimiento e impacto turístico de los eventos deportivos desarrollados por Patagonia Race fueron abordados en una nueva edición de Patagonia On Tour. El invitado fue su fundador, Stjepan Pavicic, quien destacó el potencial de estas competencias para promocionar internacionalmente a Magallanes, atraer visitantes y contribuir a reducir la estacionalidad de la actividad turística.

Pavicic recordó que el proyecto comenzó con Patagonian Expedition Race, competencia extrema cuya primera edición se realizó en 2004. La carrera recorrió diferentes puntos de la región mediante disciplinas como trekking, ciclismo y kayak, permitiendo mostrar territorios poco conocidos de Tierra del Fuego, la península de Brunswick, Puerto Williams y Última Esperanza a través de medios internacionales.

Posteriormente surgieron Patagonia International Marathon, en 2012, y Ultra Paine, eventos orientados a públicos diferentes y que durante septiembre de 2026 alcanzarán cifras históricas. El maratón se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre, con más de 2.000 participantes provenientes de 49 países, mientras que Ultra Paine se realizará el 26 de septiembre y reunirá a cerca de 1.630 corredores de más de 30 países.

El fundador de Patagonia Race estimó que, considerando a los competidores y sus acompañantes, alrededor de 6.000 personas llegarán a la provincia de Última Esperanza durante estas actividades. Según explicó, su gasto en alojamiento, gastronomía, excursiones y servicios podría generar un impacto cercano a los cuatro millones de dólares en la economía local.

Durante la entrevista, Pavicic planteó que las competencias han crecido sin formar parte permanente de una estrategia regional de promoción. A su juicio, existe una oportunidad para fortalecer la coordinación público-privada, desarrollar nuevos eventos y reactivar propuestas como Patagonian Expedition Race, cuya última edición se efectuó en 2018.

Como novedad, la organización trabaja en una exposición asociada a los eventos de septiembre en Puerto Natales. La iniciativa proyecta alrededor de 30 espacios para artesanos, emprendimientos gastronómicos, operadores turísticos y fundaciones vinculadas con el medioambiente, con el propósito de mostrar a los visitantes una selección de productos y experiencias representativas de la Patagonia.



yenny oyarzo cormag

CORMAG IMPULSA TURISMO DE REUNIONES Y CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA ATRAER VISITANTES A MAGALLANES EN INVIERNO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

REVÉS JUDICIAL PARA SARGENTO DEL EJÉRCITO IMPLICADO EN LA MUERTE DE UN CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección del suboficial investigado por el cuasidelito de homicidio del cabo Carlos Palacios. El tribunal determinó que la decisión institucional fue legal y responde a una medida administrativa ante graves faltas a la disciplina.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección del suboficial investigado por el cuasidelito de homicidio del cabo Carlos Palacios. El tribunal determinó que la decisión institucional fue legal y responde a una medida administrativa ante graves faltas a la disciplina.

ejercito cabo Palacios fallecido
nuestrospodcast
brigadiersmagallanes

LOS BRIGADIERES IM DE LA ARMADA DE CHILE REALIZAN MARCHA DE 110 KM EN PERÍODO DE CLIMA FRÍO EN MAGALLANES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
kastpena

PRESIDENTES KAST Y PEÑA SUSCRIBEN ACUERDOS BILATERALES ENTRE CHILE Y PARAGUAY EN MATERIA ECONÓMICA Y DE COMBATE A CRÍMENES TRANSNACIONALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
csanchezPNLMagallanes

PRESIDENTE REGIONAL DEL PNL CARLOS SÁNCHEZ PLANTEA RECORTE DE OPERADORES POLÍTICOS Y CAMBIOS EN ZONA FRANCA Y LEY LAFKENCHE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aeropptaarenas--1-20260628-162059-84fea4

GOBERNADOR DE MAGALLANES ESPERA QUE APLAZAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS A 2041 SE REVIERTA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250