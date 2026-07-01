STJEPAN PAVICIC PROYECTA RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN CARRERAS QUE REUNIRÁN A DEPORTISTAS DE CERCA DE 50 PAÍSES EN MAGALLANES

El origen, crecimiento e impacto turístico de los eventos deportivos desarrollados por Patagonia Race fueron abordados en una nueva edición de Patagonia On Tour. El invitado fue su fundador, Stjepan Pavicic, quien destacó el potencial de estas competencias para promocionar internacionalmente a Magallanes, atraer visitantes y contribuir a reducir la estacionalidad de la actividad turística.

Pavicic recordó que el proyecto comenzó con Patagonian Expedition Race, competencia extrema cuya primera edición se realizó en 2004. La carrera recorrió diferentes puntos de la región mediante disciplinas como trekking, ciclismo y kayak, permitiendo mostrar territorios poco conocidos de Tierra del Fuego, la península de Brunswick, Puerto Williams y Última Esperanza a través de medios internacionales.

Posteriormente surgieron Patagonia International Marathon, en 2012, y Ultra Paine, eventos orientados a públicos diferentes y que durante septiembre de 2026 alcanzarán cifras históricas. El maratón se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre, con más de 2.000 participantes provenientes de 49 países, mientras que Ultra Paine se realizará el 26 de septiembre y reunirá a cerca de 1.630 corredores de más de 30 países.

El fundador de Patagonia Race estimó que, considerando a los competidores y sus acompañantes, alrededor de 6.000 personas llegarán a la provincia de Última Esperanza durante estas actividades. Según explicó, su gasto en alojamiento, gastronomía, excursiones y servicios podría generar un impacto cercano a los cuatro millones de dólares en la economía local.

Durante la entrevista, Pavicic planteó que las competencias han crecido sin formar parte permanente de una estrategia regional de promoción. A su juicio, existe una oportunidad para fortalecer la coordinación público-privada, desarrollar nuevos eventos y reactivar propuestas como Patagonian Expedition Race, cuya última edición se efectuó en 2018.

Como novedad, la organización trabaja en una exposición asociada a los eventos de septiembre en Puerto Natales. La iniciativa proyecta alrededor de 30 espacios para artesanos, emprendimientos gastronómicos, operadores turísticos y fundaciones vinculadas con el medioambiente, con el propósito de mostrar a los visitantes una selección de productos y experiencias representativas de la Patagonia.

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