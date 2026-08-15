CIENTÍFICOS CHILENOS VISITARON EL LEGENDARIO FRAM TRAS PARTICIPAR EN CONFERENCIA MUNDIAL DE CIENCIA ANTÁRTICA

Investigadores y profesionales chilenos que participaron en SCAR 2026, encuentro internacional de ciencia antártica realizado en Oslo, visitaron el histórico barco Fram, embarcación que forma parte de la historia de las exploraciones polares y que actualmente se encuentra en el Museo Fram de la capital noruega.

El Fram fue construido para enfrentar las condiciones extremas de las regiones polares y posteriormente fue utilizado por Roald Amundsen en la expedición que lo llevó a convertirse en 1911 en el primer explorador en llegar al Polo Sur. La embarcación conserva elementos asociados a sus expediciones, entre ellos trineos, esquíes, vestimenta, diarios y otros objetos utilizados durante aquellos viajes.

Durante el recorrido, los integrantes de la delegación chilena pudieron conocer las distintas cubiertas, camarotes y espacios interiores de la embarcación. El historiador Francisco Sánchez calificó la visita como una experiencia extraordinaria, destacando la muestra museológica y la forma en que Noruega conserva su patrimonio vinculado a la historia polar.

La periodista científica María Pastora Sandoval Campos destacó, en tanto, las condiciones en que los exploradores de comienzos del siglo XX enfrentaban el frío y las expediciones polares, en comparación con los recursos tecnológicos disponibles actualmente. La visita al Fram formó parte de las actividades finales de SCAR 2026, conferencia que reunió en Oslo a investigadores dedicados al estudio de la Antártica.