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15 de agosto de 2026

SUBDERE MAGALLANES INICIA ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS OFICIALES DEL PRESIDENTE KAST A MUNICIPIOS

​La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) inició la distribución de la fotografía oficial del Presidente de la República, José Antonio Kast, a los municipios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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El proceso comenzó en las comunas de Torres del Paine y Timaukel. El jefe de la Unidad Regional SUBDERE Magallanes, Javier Labrín Jofré, encabezó la entrega de los kits fotográficos a la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, y posteriormente al alcalde de Timaukel, Luis Barría.

La fotografía corresponde al período de gobierno 2026-2030 y su distribución forma parte de una práctica institucional mediante la cual la Presidencia de la República dispone ejemplares del retrato oficial del mandatario en ejercicio para su instalación en reparticiones públicas del país.

En el caso de los establecimientos educacionales, la exhibición del retrato presidencial está establecida como una obligación normativa. El Decreto N.º 407 de 1992 del Ministerio de Educación modificó el Decreto N.º 29 de 1975 y establece que estos recintos deben ubicar la fotografía del Presidente de la República en un sitio de honor.

La SUBDERE Magallanes informó que durante las próximas semanas continuará con la entrega de los kits fotográficos a los municipios del resto de las comunas de la región.


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