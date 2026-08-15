ASOGAMA PRESENTA LOS TEMAS QUE MARCARÁN LAS JORNADAS GANADERAS 2026 EN MAGALLANES

Las Jornadas Ganaderas 2026 de ASOGAMA se realizarán el jueves 20 y viernes 21 de agosto, reuniendo en la región de Magallanes a ganaderos, profesionales, técnicos y representantes de distintas instituciones vinculadas al sector. El encuentro contempla exposiciones sobre perros asilvestrados, manejo de praderas, guanacos, sanidad animal, cambio climático, lana y diversificación productiva.

En conversación con Patagonia Rural, el integrante del directorio de ASOGAMA, Mario Vega, explicó que la selección de los contenidos busca abordar temas de actualidad y mantener a los productores informados sobre los cambios técnicos y comerciales que enfrenta la actividad. Entre los asuntos destacados se encuentra el futuro de la lana, considerando las nuevas exigencias y demandas del mercado internacional.

Uno de los primeros temas será la problemática de los perros asilvestrados, con una exposición centrada en la experiencia de Argentina en Tierra del Fuego. Vega planteó que se trata de una situación que requiere coordinación entre los servicios involucrados y medidas ordenadas que permitan enfrentar sus efectos sobre la ganadería. La programación también contempla una presentación sobre el guanaco en Magallanes y su eventual aprovechamiento como recurso estratégico para el desarrollo regional.

La jornada continuará con contenidos relacionados con la sanidad de los bovinos, control de roedores, restauración de la cubierta vegetal, perspectivas de la ganadería bovina en Chile y los efectos de las condiciones climáticas sobre las praderas, el agua y la producción. También se abordarán las buenas prácticas en la cosecha de lana, los mercados y alternativas de diversificación, entre ellas el cultivo de papa como complemento a la actividad ganadera.

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Desde Patagonia Rural se informó además que habrá cobertura de las jornadas y que parte de las actividades podrá seguirse mediante streaming a través de la página de YouTube de ASOGAMA. El encuentro se plantea así como un espacio de reunión para un sector relevante de la economía regional y como una instancia para conocer nuevas herramientas, desafíos y oportunidades para la ganadería de Magallanes.



