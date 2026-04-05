5 de abril de 2026
PRIMER HUB CIENTÍFICO DE CHILE ABRE NUEVA CONVOCATORIA PARA STARTUPS TECNOLÓGICAS
Iniciativa busca apoyar a empresas innovadoras con acceso a infraestructura especializada y redes internacionales
El primer hub científico-tecnológico de Chile, Startuplab.01, abrió un nuevo llamado dirigido a startups innovadoras, en el marco de su segunda convocatoria para incorporar empresas residentes. La iniciativa es impulsada por Corfo y Fundación Chile.
El proceso de postulación es continuo y está orientado a empresas de base científica en etapa de desarrollo tecnológico TRL 4 en adelante, en áreas como energía, manufactura, agricultura, sistemas alimentarios, urbanización, construcción y transporte.
El hub fue creado para enfrentar una de las principales barreras del ecosistema: el alto costo y tiempo de acceso a infraestructura científica. En este contexto, las startups seleccionadas podrán utilizar más de 1.000 metros cuadrados de laboratorios completamente equipados, además de espacios de trabajo colaborativo.
La directora ejecutiva del proyecto, Francisca Contreras, explicó que el objetivo es facilitar la validación de tecnologías y su llegada al mercado. En tanto, desde Corfo destacaron que este tipo de iniciativas contribuye al posicionamiento de Chile como un polo de innovación a nivel internacional.
Desde su puesta en marcha, el hub ha incorporado 17 startups provenientes de Chile, México y Estados Unidos, que desarrollan proyectos en áreas como biotecnología, robótica y tecnologías climáticas. Las empresas interesadas pueden postular desde cualquier país, en un proceso de evaluación que toma entre 15 y 20 días.
