MBA DE LA PUCV CONSOLIDA SU PRESENCIA EN MAGALLANES CON ENFOQUE EN EXCELENCIA ACADÉMICA Y DESCENTRALIZACIÓN

En una reciente visita a la Región de Magallanes, Rodrigo Valdés Salazar, Director de Posgrados de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), reafirmó el compromiso de la institución con la formación de líderes regionales a través de su programa de MBA.

Desde su desembarco en 2019, el MBA PUCV ha logrado construir una sólida comunidad en el extremo sur del país, integrando a profesionales tanto del sector público como privado. Durante su intervención en el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Valdés destacó que la universidad ha sido pionera en descentralizar sus programas de excelencia, llevando el mismo estándar de calidad de Valparaíso a Punta Arenas.

Tecnología al servicio del aprendizaje

Uno de los pilares del éxito del programa en la región ha sido la implementación de la modalidad HiFlex. "Invertimos en virtualidad de alta calidad, con equipos de sonido e imagen de nivel experto para que la experiencia sincrónica sea impecable", señaló Valdés [ 10:53 ]. El programa se dicta presencialmente en las instalaciones de Exúchere, contando con visitas periódicas de académicos de la casa matriz que viajan especialmente a Punta Arenas para impartir sus cátedras.

Vínculo internacional y networking

Además de la formación académica, el MBA PUCV ofrece una fuerte arista de internacionalización. El director resaltó las pasantías internacionales voluntarias, que permiten a los estudiantes realizar inmersiones de una semana en prestigiosas escuelas de negocios extranjeras [ 13:43 ]. Experiencias previas han incluido destinos como Madrid (España), Costa Rica y Estados Unidos (Chicago), donde los alumnos de Magallanes han participado activamente, fortaleciendo sus redes de contacto globales.

Mirada hacia el 2027

Con el ciclo actual en pleno desarrollo —clases que iniciaron en octubre de 2025— la universidad ya mira hacia el futuro. Valdés invitó a los profesionales interesados a proyectar su formación para la convocatoria 2026-2027. "Contamos con un coordinador local en Punta Arenas y ofrecemos amplias facilidades de financiamiento, como el pago en cuotas fijas en pesos sin interés", detalló [ 17:03 ].

La PUCV es una de las cinco universidades en Chile que cuenta con la máxima acreditación institucional de 7 años, lo que garantiza que sus posgrados cumplen con los más altos estándares de excelencia del sistema universitario nacional.



