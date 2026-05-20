PARTIDOS DE OPOSICIÓN EN MAGALLANES CUESTIONAN TRANSPARENCIA PATRIMONIAL DEL DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DUCCI

Los partidos políticos de oposición de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena manifestamos nuestra profunda preocupación frente a los antecedentes conocidos públicamente respecto de la declaración de intereses y patrimonio del diputado Alejandro Riquelme Ducci, los cuales abren legítimas dudas sobre el estándar de transparencia y probidad que la ciudadanía espera de sus autoridades.





En democracia, la transparencia constituye un deber político y ético fundamental para toda autoridad electa, particularmente en lo relativo a la claridad y completitud de la información sobre sus intereses económicos y societarios.





En ese contexto, resulta preocupante que, según los antecedentes revisados, no exista claridad respecto de las deudas por contribuciones asociadas a al menos 17 propiedades pertenecientes a una empresa en la que el diputado participa con un 25% de propiedad. Si bien podría argumentarse que la normativa no obliga a declarar individualmente los bienes de una sociedad, creemos que el estándar ético exigible a un parlamentario debiese ir más allá de la mera formalidad legal,

particularmente cuando existen obligaciones pendientes que podrían ser de interés público.





Asimismo, el diputado debe esclarecer de manera transparente y sin ambigüedades si actualmente participa en una sola empresa —como habría sido declarado— o si mantiene participación en cuatro sociedades distintas, tal como se ha expuesto públicamente y puede observarse en registros de constitución y modificación de sociedades disponibles en sistemas oficiales.



La ciudadanía de Magallanes merece respuestas claras. La función parlamentaria exige actuar con total transparencia, evitando cualquier espacio de duda respecto de la información patrimonial y societaria que se entrega al país.





Por lo mismo, hacemos un llamado al diputado Alejandro Riquelme Ducci a aclarar estos antecedentes de manera pública, completa y documentada, contribuyendo así a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y en el ejercicio responsable de la representación política.





Adhieren a este comunicado:





Frente Amplio

Partido Comunista

Partido Liberal

Partido Socialista

Partido Radical

Partido Por la Democracia

