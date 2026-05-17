Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de mayo de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | CUIDANDO LOS ROSTROS HUMANOS Y SUS VOCES

Por: Marcos Buvinić Martinić

Marcos Buvinic

​La tecnología, en todas sus áreas, es una obra maravillosa del ingenio humano que busca mejorar las condiciones de vida, de producción, aprovechar los recursos y ofrecer herramientas ante nuevos desafíos que se presentan a la vida humana. Pero cada tecnología tiene su “lado B”; pensemos en la crisis ecológica que nos tiene al borde del colapso planetario y que es consecuencia de las tecnologías vinculadas a la producción industrial. El producto estelar la tecnología actual es la Inteligencia Artificial (IA), que ofrece notables herramientas en las comunicaciones y la gestión de la información. Hoy la Iglesia celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales, y con ocasión de ella el Papa ofrece un mensaje relativo a las comunicaciones. Este año, el Papa León ofrece una reflexión sobre la IA, titulada “Custodiar voces y rostros humanos”, donde valorando los aportes que la IA ofrece, señala también, los riesgos que implica cuando se la asume con “una confianza ingenuamente acrítica como ‘amiga’ omnisciente, dispensadora de toda información, archivo de toda memoria, ‘oráculo’ de todo consejo”. Dice el Papa, “aunque la IA puede proporcionar apoyo y asistencia en la gestión de tareas comunicativas, eludir el esfuerzo de pensar por nosotros mismos y conformarnos con una recopilación estadística artificial, corre el riesgo de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas”. El desafío de la IA no es tecnológico, en el sentido de qué es lo que llegará a realizar la máquina, sino que es un desafío antropológico acerca de “qué podemos o podremos hacer nosotros, creciendo en humanidad y conocimiento, con un sabio uso de instrumentos tan poderosos a nuestro servicio”, señala el Papa León. Quizás todos hemos visto como la IA reproduce rostros y voces, haciendo “real” la ficción, pero señala el Papa: “en los últimos años, los sistemas de IA están asumiendo cada vez más el control de la producción de textos, música y vídeos. Gran parte de la industria creativa humana corre así el riesgo de ser desmantelada y sustituida por la etiqueta ‘Powered by AI’, convirtiendo a las personas en meros consumidores pasivos de pensamientos no pensados, de productos anónimos, sin autoría, sin amor”. El asunto es aún más serio, porque “simulando voces y rostros humanos, sabiduría y conocimiento, conciencia y responsabilidad, empatía y amistad, los sistemas conocidos como inteligencia artificial no solo interfieren en los ecosistemas informativos, sino que también invaden el nivel más profundo de la comunicación, el de la relación entre las personas”. Pero, en el rostro humano y la voz se encuentra la identidad personal: “el rostro y la voz son sagrados. Nos han sido dados por Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, llamándonos a la vida con la Palabra que Él mismo nos ha dirigido […] Por tanto, custodiar rostros y voces humanas significa conservar este sello, este reflejo indeleble del amor de Dios. No somos una especie hecha de algoritmos bioquímicos definidos de antemano. Cada uno de nosotros tiene una vocación insustituible e inimitabile que surge de la vida y que se manifiesta precisamente en la comunicación con los demás […] El poder de la simulación es tal que la inteligencia artificial también puede engañarnos con la fabricación de ‘realidades’ paralelas, apropiándose de nuestros rostros y nuestras voces. Estamos inmersos en una multidimensionalidad, donde cada vez es más difícil distinguir la realidad de la ficción”. Es un gran desafío. El “lado B” de las tecnologías que aceleraron el proceso de industrialización es la crisis ecológica; ahora, el “lado B” de la tecnología de la IA puede ser una crisis antropológica, una crisis de humanidad. Es necesario que aprendamos a usar con sabiduría y en clave de humanización, y con una adecuada regulación, lo que esta herramienta nos ofrece. El Papa León propone tres caminos para una alianza con la IA: primero, responsabilidad personal, social, estatal y empresarial; segundo, cooperación que se traduzca en una legislación en la que “todas las partes interesadas -desde la industria tecnológica a los legisladores, desde las empresas creativas al mundo académico, desde los artistas a los periodistas y a los educadores- se impliquen en construir y hacer efectiva una ciudadanía digital consciente y responsable”, y en tercer lugar, educación que “aumente nuestras capacidades personales de reflexión crítica; evaluar la credibilidad de las fuentes y los posibles intereses que están detrás de la selección de información que nos llega, y comprender los mecanismos psicológicos que se activan ante ello”. Acerca de la necesidad de cultivar el pensamiento crítico, el Papa León ha dicho: “en el contexto de la revolución digital en curso, es necesario redescubrir, explicitar y cultivar el mandato de educar al sentido crítico, contrarrestando las tentaciones opuestas, que también pueden atravesar el cuerpo eclesial”. 17 mayo 2026

marcouribesaldivia

COLUMNA DE OPINIÓN | MÁS GESTIÓN, MENOS EXCUSAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MOP INICIÓ OPERACIÓN INVERNAL 2026 EN MAGALLANES PARA RESGUARDAR CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD HÍDRICA

Leer Más

​El plan contempla despliegue regional de maquinaria, monitoreo hidrometeorológico y control de puntos críticos entre mayo y septiembre.

​El plan contempla despliegue regional de maquinaria, monitoreo hidrometeorológico y control de puntos críticos entre mayo y septiembre.

MOP Operación Invernal
nuestrospodcast
puq futsal

PUNTA ARENAS FUTSAL VENCIÓ A O'HIGGINS COMO VISITANTE POR EL CAMPEONATO DE PRIMERA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | CUIDANDO LOS ROSTROS HUMANOS Y SUS VOCES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES

CANCELAN LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2026 TRAS RECORTE PRESUPUESTARIO EN DEPORTE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
patampuero

PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES LLAMAN A LA "CERTEZA JURÍDICA" Y A LEYES CON PERTINENCIA REGIONAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
<