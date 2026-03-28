COLUMNA DE OPINIÓN | "LA LECCIÓN MÁS DURA"

​No es una guerra. No hay bandos ni causas, sólo una autoridad que intenta educar y paga por eso con su vida. La inspectora no estaba ahí para defenderse, sino para sostener algo mucho más frágil: un orden basado en que alguien pueda decir "no" y que ese "no" sea aceptado. Ese gesto mínimo -separar, contener, poner límites- hoy parece intolerable. Y cuando un límite se vuelve intolerable, cualquier respuesta empieza a parecer posible. Durante años hemos trabajado con esmero en desacreditar toda forma de autoridad. La confundimos con abuso, la reducimos a sospecha, la desarmamos hasta dejarla sin lenguaje. Después, con cierta hipocresía, nos escandalizamos cuando alguien educado en ese clima decide que no hay nada que obedecer. La violencia no aparece de pronto: se instala lentamente, como una costumbre. Primero en el tono, luego en el gesto, finalmente en el acto. La inspectora murió haciendo su trabajo. No hay épica ni consuelo en eso. Sólo una evidencia incómoda: una sociedad que no protege a quienes enseñan termina educando para la violencia. Y cuando eso ocurre, el colegio deja de ser un lugar donde se aprende a vivir con otros y se convierte en un lugar donde se mata sin explicación.



Fuente: LUN