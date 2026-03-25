COLUMNA DE OPINIÓN | "MAGALLANES SERÁ LA REGIÓN MÁS AFECTADA POR EL ALZA DE LOS COMBUSTIBLES"

Esta semana, el Gobierno anunció la mayor alza en el precio de los combustibles de las últimas décadas: un golpe durísimo al bolsillo de todos los chilenos, y especialmente de los magallánicos. Se informó un aumento de $370 por litro en las bencinas de 93 y 97 octanos, lo que implica un incremento cercano a $15.000 por estanque (40 litros), mientras que el diésel subirá $570 por litro, es decir, más de $23.000 por estanque.



Cabe recordar que durante 2022 el precio internacional de los combustibles alcanzó niveles incluso superiores a los actuales. Sin embargo, en ese momento se optó por utilizar el MEPCO para estabilizar los precios, entendiendo el importante impacto que estos tienen en el presupuesto de los hogares.



Más allá del efecto inmediato en la clase media que utiliza automóvil —especialmente en Magallanes, donde su uso está masificado en todos los estratos sociales—, preocupa el impacto que esta alza tendrá sobre el nivel general de precios. Este efecto inflacionario no está siendo debidamente considerado en las escuetas medidas de mitigación anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast.



Magallanes, en particular, será sin duda una de las regiones más afectadas por este incremento en los costos de transporte. En Santiago se estima que el precio de la bencina puede representar hasta un 40% del costo de un bien tan esencial como el pan. Sin embargo, en Magallanes la realidad es aún más compleja: el costo del flete puede llegar a representar hasta dos tercios del precio final de algunos bienes.



A esto se suma que gran parte de los productos de consumo —como frutas y verduras— provienen de zonas ubicadas a más de 2.000 kilómetros, transportadas por vía terrestre. Además, la región enfrenta los costos de transporte marítimo más altos del país, los que inevitablemente se verán incrementados con esta alza en los combustibles.



Lo más preocupante es que el carácter centralizado de nuestros indicadores económicos no reflejará adecuadamente esta realidad. El IPC, principal indicador de inflación, se construye a partir de una canasta representativa a nivel nacional, por lo que no captura las particularidades de regiones extremas como Magallanes. En consecuencia, el significativo aumento en el costo de vida quedará diluido en promedios nacionales.



Esta situación es especialmente grave para la economía regional. No solo impactará directamente el poder adquisitivo de los hogares, sino que también se traducirá en una caída del consumo, una menor inversión y una desaceleración de la actividad económica.



Esta será, sin duda, una primera prueba para las nuevas autoridades. En particular, para los delegados presidenciales, quienes deberán demostrar si cuentan con el peso político y el compromiso necesario para visibilizar y enfrentar una situación que afecta de manera desproporcionada a Magallanes.

