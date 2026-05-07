7 de mayo de 2026
CARABINEROS ENCUENTRA CON VIDA A JOVEN DE 22 AÑOS QUE ESTABA DESAPARECIDA
La SIP de la Primera Comisaría de Punta Arenas la encontró en estado de hipotermia y la trasladó al Hospital regional.
Durante la mañana de este jueves, la SIP de la Primera Comisaría de Punta Arenas encontró con vida a la joven de 22 años que se encontraba desaparecida.
La búsqueda se enfocó en la Costanera del Estrecho. Según antecedentes preliminares de la institución policial la joven fue encontrada en una parcela del sector a la cual llegó por sus propios medios y los dueños alertaron a Carabineros.
Al momento de ser encontrada estaba en estado de shock y con hipotermia, por lo cual fue derivada al Hospital Regional.
La SIP de la Primera Comisaría de Punta Arenas la encontró en estado de hipotermia y la trasladó al Hospital regional.
La SIP de la Primera Comisaría de Punta Arenas la encontró en estado de hipotermia y la trasladó al Hospital regional.