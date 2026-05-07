CARABINEROS ENCUENTRA CON VIDA A JOVEN DE 22 AÑOS QUE ESTABA DESAPARECIDA

Durante la mañana de este jueves, la SIP de la Primera Comisaría de Punta Arenas encontró con vida a la joven de 22 años que se encontraba desaparecida.





La búsqueda se enfocó en la Costanera del Estrecho. Según antecedentes preliminares de la institución policial la joven fue encontrada en una parcela del sector a la cual llegó por sus propios medios y los dueños alertaron a Carabineros.

Al momento de ser encontrada estaba en estado de shock y con hipotermia, por lo cual fue derivada al Hospital Regional.

