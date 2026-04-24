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24 de abril de 2026

CARABINEROS DE CHILE RINDE HOMENAJE A SUS MÁRTIRES EN EMOTIVA ROMERÍA EN PUNTA ARENAS

​Esta significativa ceremonia, marcada por el recogimiento y una profunda emotividad, se realizó en un ambiente de respeto y reflexión.

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En el marco de la conmemoración de los 99 años de Carabineros de Chile, durante la mañana de este viernes 24 de abril, se llevó a cabo una significativa y conmovedora Romería en el Mausoleo institucional, ubicada en el Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas, instancia en la que se recordó y honró a quienes ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber. La Ceremonia fue encabezada por el Jefe de Zona de Magallanes y la Antártica Chilena, General Marco Alvarado, acompañado por la Plana Mayor de la Prefectura Magallanes, oficiales, Carabineros, Carabineros en retiro, Alguaciles e invitados especiales.



Esta significativa ceremonia, marcada por el recogimiento y una profunda emotividad, se realizó en un ambiente de respeto y reflexión, donde se rindió el debido tributo a los mártires institucionales que hicieron efectivo su juramento de servicio a la patria y a la comunidad, integrando el Escuadrón Celestial, desde donde –en el sentir institucional- continúan guiando y protegiendo cada uno de los servicios policiales.



En ese contexto, la jornada estuvo especialmente cargada de simbolismo, tras concretarse un hecho de profundo significado histórico y humano, ya que luego de 50 años, los restos del mártir institucional Agustín Hernán Gallardo Gallardo, fueron trasladados hasta el mausoleo de Carabineros de Chile, donde desde hoy, descansa junto a sus camaradas de armas. En esta ocasión estuvo presente su hijo, Luis Gallardo, quien junto al Jefe de Zona, recorrieron los pasillos del Cementerio Municipal, viendo como su padre, ahora descansa bajo el símbolo de las carabinas cruzadas.



El cabo 1° Agustín Gallardo falleció un 14 de julio de 1975, donde tras un patrullaje fronterizo, montado a caballo, en terrenos donde hoy se emplaza la tenencia Yendegaia (F), fue alcanzado, junto al Cabo 1° Guillermo Petersen, por una violenta tormenta blanca, lo cual hizo que perdieran el contacto entre ambos. Tras un intenso operativo de búsqueda, encabezada por el Cabo Petersen, fue encontrado el cuerpo sin vida del Cabo 1° Agustín Gallardo, quien yacía en un costado del sendero, parcialmente cubierto por la espesa nieve. Su deceso se produjo a causa de una hipotermia, en un escenario extremo, que refleja, hasta hoy, la dureza y el sacrificio inherente al servicio policial en zonas extremas.



A medio siglo de aquel trágico episodio, su retorno al mausoleo institucional, no solo representa un acto de justicia y memoria, sino que también un gesto de profundo reconocimiento a su entrega y valentía y compromiso inquebrantable con la misión de resguardar la seguridad en los territorios más apartados del país. De esta forma Carabineros de Chile reafirma su compromiso permanente con la memoria de sus mártires, cuya huella trasciende generaciones y constituye un legado vivo de vocación, honor y servicio a la patria.



El Jefe de Zona de Magallanes y la Antártica Chilena destacó la solemnidad y el carácter de esta Romería: “Fue una ceremonia muy emotiva, distinta, en conmemoración de nuestro nonagésimo noveno aniversario, donde como es tradicional recordamos a nuestros mártires, aquellos que entregaron lo más sagrado que tiene su persona, su vida. Pero además, pudimos contar con la presencia de Luis Gallardo, hijo del mártir Agustín Gallardo Gallardo, cuyos restos, hoy, tras 50 años, descansan en el mausoleo institucional, donde será recordado eternamente”.



Por su parte Luis Gallardo, hijo del Cabo 1° Agustín Gallardo Gallardo, comentó su emoción por haber podido participar de esta especial ceremonia. “Primero agradecer al Jefe de Zona, General Alvarado por permitir que esto fuese posible, agradecer también a la institución por permitirme viajar desde Quilpué para poder estar en esta especial ceremonia, donde creo que cierra un ciclo y donde ahora mi padre descansa junto a los suyos. Así que fue una ceremonia muy emocionante y especial para mí y mi familia”.

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