SENADOR KUSANOVIC PLANTEA REPAROS AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y PIDE MAYOR CONSIDERACIÓN PARA MAGALLANES

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, abordó esta mañana diversos temas de la contingencia nacional y regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. El parlamentario se refirió al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, criticó la forma en que se han comunicado medidas como el alza de los combustibles y manifestó su preocupación por la falta de proyectos específicos para la región en la agenda nacional.

Durante la conversación, Kusanovic entregó detalles de la reunión que sostuvo recientemente con el ministro encargado de liderar las conversaciones sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, encuentro que calificó como “agradable” y que permitió exponer tanto sus inquietudes políticas como las observaciones técnicas que mantiene respecto de la iniciativa.

El senador explicó que sus reparos tienen dos dimensiones. Por una parte, cuestionó la forma en que el Ejecutivo llevó adelante las negociaciones vinculadas al proyecto, señalando que se realizaron “a espaldas” de representantes regionales. Por otra, sostuvo que existen aspectos del plan que deben ser corregidos para fortalecer su impacto.

“No es un mal proyecto, pero le faltan muchas cosas. Hay elementos que son corregibles y que pueden mejorarse por el bien de Chile”, afirmó.

Kusanovic también cuestionó la estrategia comunicacional del Gobierno, especialmente respecto al reciente aumento en el precio de los combustibles. A su juicio, la medida debió implementarse de manera gradual para evitar un impacto tan brusco en la ciudadanía.

“El tema del combustible fue demasiado duro. La gente no entiende una subida tan abrupta. Se requiere más sentido común e inteligencia emocional para implementar este tipo de medidas”, sostuvo.



Inversión y confianza



Respecto al objetivo de reactivar el crecimiento económico, el parlamentario señaló que Chile necesita recuperar la confianza de los inversionistas y entregar señales claras de estabilidad.

En ese contexto, manifestó sus dudas sobre algunos aspectos del Plan de Reconstrucción Nacional, particularmente la propuesta de invariabilidad tributaria para inversiones superiores a los 50 millones de dólares.

“Si se otorgan beneficios, deberían ser para todos y no solo para ciertos proyectos. Algunas medidas podrían prestarse para situaciones poco transparentes”, indicó.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar profundamente la legislación ambiental para hacer más eficientes los procesos de inversión, manteniendo estándares adecuados pero reduciendo trabas que, según señaló, han afectado el desarrollo económico durante las últimas décadas.



Zona Franca y apoyo a las pymes



Otro de los temas abordados fue el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas. Kusanovic reiteró la necesidad de modificar el modelo de licitación, argumentando que el actual sistema se ha alejado del espíritu original de la ley.

“El objetivo era que los ciudadanos y las industrias accedieran a productos más baratos, pero finalmente se transformó en una forma de recaudar más recursos para el Estado”, afirmó.

El senador también manifestó preocupación por la situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, señalando que muchas dependen de la actividad de grandes industrias y proyectos de inversión.

“Las pymes necesitan oxígeno. Hay que buscar mecanismos para apoyarlas mientras se generan nuevas inversiones que impulsen la economía”, sostuvo.



Críticas por la ausencia de anuncios para Magallanes



Al analizar la reciente Cuenta Pública presidencial, Kusanovic lamentó la falta de anuncios específicos para la Región de Magallanes.

Según indicó, el mensaje presidencial omitió proyectos que considera estratégicos para el desarrollo regional, como la conectividad terrestre en Puerto Williams y Puerto Toro, mejoras en infraestructura aeroportuaria y obras vinculadas a la presencia antártica.

“Magallanes no apareció en la Cuenta Pública. Hay proyectos muy importantes que siguen esperando prioridad”, señaló.



Seguridad y combate al crimen organizado



En materia de seguridad, el parlamentario advirtió sobre el aumento sostenido de la delincuencia a nivel nacional y llamó a endurecer las medidas contra el crimen organizado.

Entre otras propuestas, planteó agilizar la construcción de recintos penitenciarios, fortalecer las capacidades del sistema judicial y terminar con la denominada “puerta giratoria”.

Respecto al debate sobre el levantamiento del secreto bancario, sostuvo que la herramienta ya existe mediante autorización judicial, aunque consideró que los procedimientos podrían simplificarse para acelerar las investigaciones vinculadas al crimen organizado.

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Salmonicultura y desarrollo productivo



Finalmente, Kusanovic destacó el potencial de la salmonicultura como principal motor económico regional y aseguró que existen oportunidades para expandir significativamente la actividad en Magallanes.

Según explicó, la región posee millones de hectáreas de canales y fiordos aptos para el desarrollo acuícola, de las cuales actualmente se utiliza una fracción mínima.

“La salmonicultura representa hoy cerca del 22% del PIB regional y podría crecer mucho más si contamos con una legislación moderna y acorde a las necesidades actuales”, afirmó.

El senador también mencionó el potencial del turismo, la actividad ovina y una eventual reactivación de la exploración petrolera como sectores estratégicos para diversificar y fortalecer la economía magallánica.

La entrevista se realizó este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde el parlamentario abordó además temas de transparencia pública, gestión gubernamental y desafíos políticos de cara a los próximos meses.





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