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9 de junio de 2026

CCHC MAGALLANES ABORDA DESAFÍOS ENERGÉTICOS REGIONALES EN REUNIÓN CON SEREMI DE ENERGÍA

Instancia permitió revisar brechas de infraestructura, lineamientos energéticos y su impacto en la construcción, además de proyectar acciones conjuntas para el desarrollo regional y futuros proyectos de inversión.

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La Comisión de Energía de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvo una reunión protocolar con el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, instancia en la que se abordaron temas clave para el desarrollo energético de la región y su relación con la actividad productiva local.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron los lineamientos de la Política Energética Regional y Nacional, incluyendo la Ruta Energética y el Plan de Desarrollo Energético Regional. Asimismo, se revisaron brechas y desafíos en materia de infraestructura y cobertura energética, especialmente en localidades que aún no cuentan con acceso adecuado a servicios básicos como gas y electricidad, junto con las limitaciones en la capacidad de las redes de distribución, lo que podría afectar el crecimiento de la demanda en ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales.

El presidente de la Comisión de Energía de la CChC Magallanes, Diego Díaz, se refirió al actual escenario que enfrenta el sector construcción y al rol estratégico que cumplen los proyectos energéticos, relevando la estrecha vinculación entre ambos ámbitos. En este contexto, destacó la importancia de avanzar en mayores certezas que permitan proyectar nuevas iniciativas de inversión.

"Estamos enfrentando una desaceleración en la actividad regional, con impacto en el empleo y en la economía local. Sin embargo, vemos oportunidades de reactivación vinculadas a proyectos habitacionales y futuras inversiones, por lo que contar con mayor claridad en el desarrollo energético es clave para la planificación del sector", indicó Díaz.

Durante la reunión, el seremi Marco Antonio Pinto también abordó las dificultades asociadas al financiamiento de infraestructura energética, particularmente en proyectos de gran escala como los gasoductos considerados originalmente en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), los cuales requieren altos niveles de inversión. En ese sentido, enfatizó la importancia de priorizar iniciativas a nivel regional y fortalecer la gestión ante el nivel central para asegurar su ejecución.

En relación con el contexto energético y los desafíos futuros, el seremi de Energía, Marco Pinto, señaló: "En la reunión abordamos principalmente cuál es la política regional y cuál es el contexto actual del hidrógeno verde, considerando la nueva agenda 2026-2030 y el cambio en la matriz energética de la región. Estamos trabajando con algunos proyectos; no son muchos, pero van a ser emblemáticos para la región, porque marcarán la nueva hoja de ruta que vamos a tener como Gobierno. El hidrógeno verde ya no es un sueño, sino una realidad, y este Gobierno lo va a materializar. También tratamos el tema de la sostenibilidad energética que se está planteando para la región, junto con revisar cómo viene el futuro de los proyectos tecnológicos que se puedan materializar en Magallanes, asociados al hidrógeno verde y sus derivados", afirmó.
Respecto de esta industria, se destacó que el hidrógeno verde sigue siendo un eje estratégico para Magallanes, aunque su desarrollo se dará en plazos más extensos de lo inicialmente proyectado. No obstante, existen iniciativas en ejecución, como los proyectos HIF y HNH, que podrían generar un impacto significativo en la reactivación económica y en la generación de empleo, especialmente en el sector construcción, además de abrir oportunidades para la llegada de nuevas empresas tecnológicas a la región.

Finalmente, se acordó realizar una charla informativa sobre los pormenores del hidrógeno verde y de otras energías emergentes que puedan desarrollarse en la región, con el objetivo de compartir esta información con los socios de la Cámara Chilena de la Construcción.
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