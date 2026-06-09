COMITÉ REGIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL INICIA SU TRABAJO 2026 EN MAGALLANES

​Con el objetivo de fortalecer la prevención, detección y erradicación del trabajo infantil en la región, esta mañana se desarrolló la primera sesión 2026 del Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente que Trabaja (CRETI) de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia encabezada por el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas.



La jornada reunió a representantes de diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, entre estas, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, la Seremi del Deporte, la Dirección regional del Trabajo, Corporación Opción, Servicio de Reinserción Social Juvenil, Instituto de Seguridad Laboral (ISL), el Instituto de Previsión Social (IPS) y otros organismos que forman parte de esta mesa intersectorial orientada a resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes.



Durante la sesión se desarrolló una dinámica participativa destinada a fortalecer el conocimiento y la articulación entre los integrantes del comité. Asimismo, profesionales de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo realizaron una exposición sobre los principales conceptos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo adolescente protegido y el marco normativo vigente que regula estas materias en el país.



El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, destacó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones para enfrentar esta problemática. “Como bien sabemos, es muy difícil identificar este tipo de trabajo desarrollado por menores de edad. Para nosotros, es muy importante poder detectar estas situaciones y poder mitigarlas. En ese sentido, los mayores desafíos son identificar y tomar acción frente a estas situaciones, generando cambios reales, por lo cual se hizo el llamado a las autoridades presentes a poner el corazón en esto y, así lograr la erradicación total del trabajo infantil en nuestra zona”.



Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, comprometió el esfuerzo ministerial para llevar adelante esta tarea. “El primer derecho de los niños es a vivir una vida como niños y no tener que estar trabajando. Entendemos que, a veces, existen muchas complicaciones en las familias a lo largo de la vida, pero precisamente este comité tiene por objeto llevar a cabo acciones concretas para detectar los casos a través del abandono de escolaridad y otros, a fin de hacer un trabajo intersectorial a fin de lograr la erradicación del trabajo infantil”, señaló.



Durante la exposición se abordó, con una mirada de género, la existencia del trabajo doméstico y de cuidados desarrollado mayoritariamente por niñas, según la estadística. Al respecto, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Gabriela Sánchez, expuso que “es la primera vez que tengo la posibilidad de participar en un comité técnico que aborda el trabajo infantil. Es un tema muy complejo que tiene diferentes dimensiones y aristas, donde se debe incorporar la mirada de género, educación, justicia, el tema salud, trabajo en lo que es fiscalización e incorporar la parte de prevención es muy necesario y esta interrelación nos va a permitir abordar esta problemática con cosas más concretas y acordes a la realidad territorial”.



La jornada concluyó con una presentación de la coordinadora zonal de Corporación Opción, Ximena Velásquez, institución que dio a conocer una campaña de sensibilización orientada a visibilizar y generar conciencia respecto del abuso infantil, relevando la importancia de la protección integral de la niñez y adolescencia y el rol que cumplen las comunidades en la prevención de distintas formas de vulneración de derechos.



