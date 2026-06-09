MEJORAS EN LA ESCUELA ESPAÑA, UN TERRENO PARA EL CLUB ESMERALDA DE NATALES E INVERSIONES PARA TRES PROYECTOS HABITACIONALES DE PUNTA ARENAS MARCAN ÚLTIMO CONSEJO REGIONAL

Hay un diagnóstico compartido entre el Ejecutivo y la mesa del pleno del Consejo Regional: la educación es angular en el desarrollo de la sociedad. He allí que abordar los problemas que en ella se presenten se vuelva algo urgente.

Bajo esa premisa, y con el respaldo pleno Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, fue que en la última sesión del Consejo Regional se obtuvo la aprobación unánime al proyecto “Conservación Escuela España, Punta Arenas”: una iniciativa que apunta a mejorar las condiciones materiales de quienes se desenvuelven en una de los más antiguos recintos de la capital regional: es de 1912, aunque los materiales a renovar son de 1987.

El estado del recinto, según se lee en la iniciativa de inversión, era de espacios con humedad, cubiertas altamente deterioradas; un sistema de aguas lluvia deficiente que inundaba patios, salas de clases y el gimnasio; y pavimentos de pasillos y salas deteriorados. Como resultado de ello, la atención pedagógica se volvía deficiente, con una constante sensación de inseguridad; una escasa valoración del recinto educacional; y con capacidades y competencias subóptimas para el alumnado.

El proyecto considera la conservación de la cubierta y del sistema de evacuación de aguas lluvia; la conservación de pavimentos de pisos de pasillos y salas de clases; y la conservación de la carpeta deportiva del gimnasio. En total, se alcanzaría a los 475 integrantes de la comunidad (de los cuales 395 son estudiantes), con una inversión de $540.311.000.

Tras la votación, el Gobernador Jorge Flies aseguró que el trabajo con la educación en la región “no se acaba la intervención de conservación con los recursos que hoy entregamos a la escuela”: “Todavía estamos hablando de infraestructura; no hemos podido llegar al corazón, que es la enseñanza, que es algo en lo que hemos insistido con educación (…) Aún estamos arreglando calderas, techos, vidrios, canchas, y hay una necesidad gigante de poder cooperar en el ámbito curricular (…) Aunque no se agota el trabajo con esto aprobado”.

Patricia Barrios, directora de la Escuela España, agradeció la votación favorable: “(Los estudiantes de la educación pública) merecen lo mejor, no solo en infraestructura, sino en afecto, en darle oportunidad de crecimiento, de desarrollo, en cultura, en deporte, en todo aspecto no-solo-del-SIMCE”.

Leonardo Cariqueo, presidente del Consejo Estudiantil de la Escuela España, luego de reconocer la votación, sinceró que “nosotros, en el Centro de Estudiantes, tratamos de encontrar los problemas y poder mejorarlos, porque al final de qué sirve que los niños se sientan mal de cómo está el colegio y tengan ganas de no venir. La idea es que cada niño sepa lo que le gusta y lo que no”.

La directora Barrios cerró: “Gracias por la oportunidad que le dan a cada uno de mis 400 estudiantes”.

Club Esmeralda

En materia deportiva, el Gobierno Regional y su Consejo aprobaron la concesión de uso gratuito de un terreno para el Club Esmeralda, de Puerto Natales.

Se trata de un espacio ubicado en calle Huerto 192, de 10.017 m2 de superficie. La concesión es de corto plazo (cinco años) y considera tres inversiones con dineros propios del Club: la construcción de un camino de servidumbre; también de un cierre perimetral y de una cancha de fútbol.

El Gobernador Flies, luego de la votación, sinceró: “Es un gusto para este Gobierno Regional y su Consejo el poder respaldar proyectos que unen: esto fue apoyado de manera unánime, lo que marca la transversalidad del tema. Son proyectos bien presentado, con un alto impacto”.

“Hoy, cuando dentro de los planes del Gobierno está la seguridad, nosotros lo entendemos en su más amplio aspecto: que los jóvenes estén en esos números, con más de 800 personas ligadas al Club realizando deportes, significa que ayudamos en seguridad, en uso del tiempo complementario, en el desarrollo de hobbies y de deportistas de la región en las distintas ramas que el Club Esmeralda ha sacado adelante”, complementó luego.

Cristhian Catrín, presidente y representante legal del Club, tampoco escondió su emoción: “Para nosotros es muy emocionante porque, si bien es cierto que estamos contribuyendo a nivel local y regional, los esmeraldinos que llevan tantos años trabajando van a estar muy contentos”. Luego, comprometió que “esperamos volver a renovar la concesión en cinco años más (…) Vamos a tener un recinto deportivo”.

Vivienda

En materia de vivienda, el pleno del Consejo votó modificaciones presupuestarias del programa de inversión regional 2026 correspondientes a tres proyectos en Punta Arenas: Lomas del Bosque 7, Brisas del Estrecho 3 y Valle Los Sauces.

La solicitud de desglosar por proyecto surgió del propio órgano colegio y apuntó a la calidad de las casas que, de forma coincidente, según expusieron los consejeros, ha ido en declive.

Con todo, en julio próximo se revisará el Convenio que el Gobierno Regional mantiene con la cartera competente para mejorar este aspecto.

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