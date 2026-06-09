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9 de junio de 2026

FONDO ESPERANZA CONSOLIDA SU PRESENCIA DE ARICA A PUNTA ARENAS CON LA APERTURA DE SU PRIMERA OFICINA OFICIAL EN MAGALLANES

Buenos días región.

fondoesperanza

Cumpliendo con el compromiso asumido a fines de 2025, Fondo Esperanza concretó de manera oficial el inicio de sus operaciones y la apertura de su oficina presencial en la Región de Magallanes. Con este hito, la reconocida institución de desarrollo social solidario expande su red de apoyo logrando una cobertura histórica en todo el territorio nacional, conectando desde Arica hasta Punta Arenas.

La jefa de la oficina local en Punta Arenas, Constanza Bobadilla, conversó con el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para detallar los alcances del servicio microfinanciero integral que ofrecen. Esta metodología combina la entrega de capital semilla progresivo mediante "bancos comunales" con una robusta ruta educativa a través de su Escuela del Emprendimiento, redes de apoyo y herramientas de inclusión digital.

"Apoyamos a personas emprendedoras que tengan un negocio formal o informal, dándoles las herramientas para sostener a sus familias y hacer crecer sus ideas. El año pasado cerramos atendiendo a más de 152 mil socios y socias en todo Chile. Hoy en Magallanes nos hemos encontrado con un emprendimiento con un fuerte arraigo histórico y sentido de identidad local", destacó Bobadilla.

A nivel estadístico, la institución posee un fuerte enfoque de género, dado que el 78% de las personas que participan de los programas son mujeres emprendedoras de rangos etarios muy transversales.

Convocatoria abierta y detalles de atención

Para responder dudas de la comunidad y guiar a quienes deseen conformar agrupaciones de financiamiento solidario, la oficina regional realizará una reunión informativa presencial este miércoles 10 de junio a las 12:30 horas.

Los requisitos mínimos para postular son ser mayor de 18 años y poseer una actividad productiva activa (sea manufactura, comercio o servicios como peluquería, manicure o venta de productos esenciales desde el hogar).

  • Lugar: Dependencias del Hogar de Cristo, Avenida España N° 1050, 3er piso, Punta Arenas


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