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9 de junio de 2026

IGLESIA DE MAGALLANES CELEBRA LA SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI: “JESUCRISTO ENTRÓ A CHILE POR EL SUR” HACE MÁS DE 500 AÑOS

"En la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la diócesis de Punta Arenas recuerda a toda la comunidad diocesana que Cristo no se queda encerrado en los templos, sino que camina junto a su pueblo", así destacaron los miembros de las distintas comunidades pastorales que participaron este domingo en la Procesión de Solemnidad de Corpus Christi.

corpuschristi

Durante este domingo 7 de junio, numerosos fieles se congregaron en el corazón de las diversas provincias que conforman la Diócesis de Punta Arenas. Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y Punta Arenas fueron testigos de la devoción y el amor a Jesús Eucaristía que se hizo presente en las calles de cada ciudad en la Solemnidad de Corpus Christi: “Cristo no se queda encerrado en los templos, sino que camina junto a su pueblo, haciéndose vecino a nuestras casas”.

En la capital regional de Magallanes, la celebración estuvo encabezada por el obispo de la Diócesis de Punta Arenas, Monseñor Óscar Blanco Martínez, quien nos recordaba que “la Eucaristía es encuentro con Cristo vivo, es camino sostenido por el Pan que da vida y es adoración que transforma nuestra existencia para convertirnos en pan partido y comunión fraterna”. La tradicional manifestación pública de fe comenzó con la procesión con el Santísimo Sacramento que inició en la Iglesia Catedral, recorrió las calles aledañas de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, para luego retornar al templo principal de la ciudad de Punta Arenas.

La instancia contó con la participación de números laicos, religiosas, colegios confesionales y sacerdotes de las diversas parroquias de la zona, quienes reafirmaron públicamente su fe en la presencia viva de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, en un ambiente marcado por la profunda fraternidad, Adoración y el espíritu comunitario.

En esta ocasión, también nuestro Pastor nos invitaba a celebrar este Acontecimiento con un espíritu de gratitud por nuestra historia diocesana: “Este año recordamos los 80 años del IX Congreso Eucarístico Nacional celebrado en la ciudad de Punta Arenas en el año 1946, que reunió a miles de fieles en torno al misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, confirmando que esta tierra austral quería poner a Jesús Sacramentado en el centro de la vida y misión de esta Diócesis de Punta Arenas”. Eco de ello tenemos la frase memorable de Mons. Pedro Giacomini, Administrador apostólico de Magallanes: “Jesucristo entró a Chile por el Sur”.

“La Eucaristía ha sido fuente de encuentro, alimento para el camino y escuela de Adoración para generaciones de creyentes que nos precedieron y que nos entregaron una Iglesia Viva y Misionera”, concluyó el Padre Obispo Oscar Blanco en la Eucaristía de la Solemnidad de Corpus Christi, donde manifestó a los fieles la pronta construcción de la primera capilla de Adoración perpetua en la Diócesis de Punta Arenas.

Fuente: Departamento de comunicaciones Diócesis de Punta Arenas
Punta Arenas, 08-06-2026

ENCUENTRO PCC

MAGALLANES CONSOLIDA SU RED REGIONAL DE PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA

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