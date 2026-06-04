EN SU 62.º ANIVERSARIO INACH RINDE HOMENAJE A DESTACADO LOGÍSTICO ANTÁRTICO MARIO BRIONES

El Instituto Antártico Chileno (INACH) realizó una ceremonia de premiación este viernes 29 de mayo al celebrarse el 62.º aniversario de su inauguración el año 1964 en el salón de honor de la Universidad de Chile.

Durante la actividad, se premió el compromiso, compañerismo y la trayectoria de los funcionarios y funcionarias de la institución, con un énfasis particular en aquellos que cumplieron entre 10 y 20 años de servicio.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje realizado a Mario Briones Bravo, funcionario de INACH con 46 años dedicados al servicio de la logística antártica. Ingresó a la institución el año 1980 y desde ese entonces desempeñó diversas funciones que le permitieron acompañar el crecimiento y la consolidación del INACH a lo largo de casi medio siglo.

Visiblemente conmovido, expresó su gratitud por este reconocimiento, valorando profundamente los mensajes en video enviados por antiguos directivos de la institución, excompañeros de trabajo y científicas y científicos del Programa Nacional de Ciencia Antártica (Procien). "Me habían comentado que me darían un premio, pero nunca imaginé que sería algo tan maravilloso e intenso. Me siento muy emocionado y agradecido junto a mi familia y mis hijos. Hemos logrado salir adelante y eso se debe en gran parte al INACH", expresó Briones.

Al reflexionar sobre lo que ha significado la institución para él, afirmó que ha sido mucho más que un lugar de trabajo: "El INACH es y será una parte fundamental de mi vida. He tenido la oportunidad de conocer a tantos científicos y de contar con excelentes compañeros a mi lado. Por mi parte, siempre me he esforzado por ofrecer lo mejor de mí a mis colegas y a todo el mundo".

Durante sus más de cuatro décadas de trabajo, Briones participó en diversas labores, aunque reconoce que una de sus etapas más significativas fue desempeñarse en el Centro de Distribución Antártica (CDA) donde colaboró en las operaciones logísticas que cada año permiten apoyar las actividades científicas chilenas en el Continente Blanco. "Siempre hicimos el trabajo con cuidado y mucha responsabilidad, procuramos hacer las cosas de la mejor manera posible". En estas funciones, Mario Briones ha sido un apoyo fundamental para que muchas investigadoras e investigadores hayan podido realizar su trabajo de terreno colectando las muestras y datos que necesitaban para sus tesis o sus proyectos, en las más exigentes condiciones climáticas.

Al cerrar este significativo ciclo, observa el futuro con optimismo. "Tengo fe en mis nuevos desafíos y, como todos los que he tenido en mi vida, creo que todo saldrá bien. Gracias al INACH me siento fortalecido y tengo todo lo necesario para seguir adelante hoy, mañana y siempre", afirmó.

A lo largo de 46 años, su compromiso y espíritu de colaboración han dejado una huella invaluable en la historia del INACH, personificando los valores que han guiado a la institución durante sus 62 años al servicio de la ciencia, el conocimiento y la presencia de Chile en la Antártica.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica.