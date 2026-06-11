CARABINEROS DETECTA BODEGA CLANDESTINA DE ALCOHOLES DURANTE RONDA PREVENTIVA EN PUERTO NATALES

En el marco de una ronda extraordinaria de servicios preventivos desarrollada en diversos sectores de Puerto Natales, Carabineros de la 2ª Comisaría logró detectar una bodega utilizada para el almacenamiento irregular de bebidas alcohólicas, en un procedimiento orientado a fortalecer la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente en la comuna.

El hallazgo fue realizado por personal de la Patrulla Centauro, quienes, mientras efectuaban labores de fiscalización y control preventivo, identificaron un inmueble donde se mantenía una importante cantidad de bebidas alcohólicas sin contar con la autorización correspondiente, situación que constituye una infracción a la Ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

Tras verificar la irregularidad, los funcionarios policiales procedieron a la incautación de las especies encontradas. Los productos fueron debidamente fijados e inventariados como evidencia, quedando bajo custodia de Carabineros para su posterior remisión al Juzgado de Policía Local de Puerto Natales, organismo competente para conocer y resolver este tipo de infracciones.

Desde la institución destacaron que este procedimiento forma parte de los servicios permanentes de fiscalización y control que se desarrollan en la comuna, los cuales buscan prevenir actividades ilícitas vinculadas al comercio irregular de alcoholes y resguardar la seguridad de la población.

Asimismo, Carabineros reiteró su compromiso con el mantenimiento del orden público y la tranquilidad de los vecinos, haciendo un llamado a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la convivencia y la seguridad en los distintos sectores de Puerto Natales.