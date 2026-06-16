NUEVO OPERATIVO CONJUNTO ENTRE PDI Y CARABINEROS DEJA 23 DETENIDOS EN MAGALLANES

Este lunes, con el propósito de fortalecer la seguridad pública y reforzar las labores preventivas y de fiscalización en la región de Magallanes, se desarrolló un nuevo operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.



La intervención, coordinada en el marco del trabajo interinstitucional en materia de seguridad, contempló controles de identidad, fiscalizaciones y patrullajes focalizados, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de delitos, aumentar la percepción de seguridad de la ciudadanía y detectar a personas que mantengan órdenes de detención vigentes y que deben responder ante la justicia.



En la región se realizaron 685 controles de identidad y vehiculares, además de 18 fiscalizaciones a locales comerciales y establecimientos de venta de alcohol. Asimismo, se cursaron 9 infracciones a la Ley de Tránsito.



Durante el despliegue policial se logró la detención de 23 personas, tanto por mantener órdenes judiciales pendientes como en flagrancia por delitos como tráfico de drogas, robo en lugar no habitado, estafa, hurto, lesiones, violación de morada, conducción en estado de ebriedad, entre otros.



De igual manera, se fiscalizaron 60 ciudadanos extranjeros en las diferentes provincias y cuatro fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones por infringir la Ley de Migración y Extranjería.



La delegada presidencial regional, Ericka Farías, indicó: “Este operativo conjunto de la PDI y Carabineros demuestra que cuando el Estado actúa con decisión, coordinación y presencia en el territorio, los resultados son concretos. Las 23 personas detenidas, los 685 controles realizados y la fiscalización de 60 ciudadanos extranjeros, que derivó en 4 denuncias, reflejan un trabajo serio y permanente para recuperar los espacios públicos y fortalecer la seguridad de nuestras comunidades”.



Asimismo, enfatizó: “La seguridad de las familias es una prioridad absoluta para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Hemos sido claros en que el combate contra la delincuencia, el crimen organizado y toda forma de incumplimiento de la ley requiere acciones firmes y sostenidas, y este operativo es una muestra concreta de ese compromiso. No vamos a retroceder en el esfuerzo por garantizar que cada vecino y vecina pueda vivir con mayor tranquilidad, orden y seguridad en su vida cotidiana”.



Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López indicó: “La comunidad espera y pide la presencia de las policías en las calles, y estos operativos, planificados y focalizados, permiten entregar seguridad a las personas y sacar de circulación a personas que tienen órdenes vigentes. Por otra parte, también es una señal para quienes pretenden cometer delitos, las policías están desplegadas, levantando información e investigando para fortalecer la seguridad en todo ámbito”.



El jefe de Zona de Carabineros de Magallanes, general Marco Alvarado, indicó: "Este servicio extraordinario responde al compromiso permanente que tenemos como instituciones de fortalecer la seguridad de nuestras comunidades. A través de fiscalizaciones, controles y patrullajes focalizados en sectores estratégicos de cada provincia, buscamos prevenir delitos, detectar incivilidades y ubicar a personas que mantienen órdenes judiciales vigentes. Estas acciones coordinadas permiten optimizar nuestras capacidades operativas y entregar una respuesta más efectiva a las necesidades de seguridad de los vecinos de la región. Seguiremos trabajando con decisión y en estrecha colaboración para contribuir a la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía."



En tanto, el jefe de la Prefectura Provincial Magallanes de la PDI, prefecto Pablo Merino, destacó el operativo conjunto e indicó: “Este despliegue que realizamos de manera coordinada tiene como objetivo fiscalizar la situación migratoria de las personas, localizar a quienes tienen órdenes de detención vigentes y también detectar delitos en flagrancia. Son acciones que forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la seguridad, las cuales seguiremos desarrollando en las cuatro provincias”.

