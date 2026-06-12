OPERATIVO POLICIAL REFORZADO PERMITIÓ DETENER A 16 PERSONAS Y CURSAR 46 INFRACCIONES EN MAGALLANES

Durante los días miércoles 10 y jueves 11 de junio, Carabineros de la Prefectura de Magallanes desarrolló un Servicio Extraordinario de “Policiamiento Táctico de Impacto e Intervención Preventiva Activa”, iniciativa orientada a fortalecer la presencia policial en terreno, detectar focos delictivos y aumentar los controles y fiscalizaciones para resguardar la seguridad de la comunidad.

El despliegue se ejecutó de manera simultánea en las cuatro provincias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En Punta Arenas participaron efectivos de la Primera Comisaría, Quinta Comisaría COP, Sección Centauro y diversas unidades especializadas, quienes realizaron operativos preventivos y de fiscalización en distintos puntos estratégicos de la capital regional y otras ciudades del territorio.

Como resultado de las dos jornadas de trabajo, Carabineros logró la detención de 16 personas por distintos delitos y requerimientos judiciales. De ellas, seis fueron aprehendidas por mantener órdenes judiciales vigentes, tres por infracciones a la Ley de Tránsito, dos por otros delitos y faltas, y dos por infracción relacionada con la Ley de Drogas.

Asimismo, se efectuaron un total de 1.326 controles preventivos, de los cuales 641 correspondieron a controles de identidad y 685 a controles vehiculares, permitiendo verificar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar situaciones de riesgo.

En materia de fiscalización, se realizaron 88 inspecciones, distribuidas entre 35 locales comerciales, 49 locales de expendio de alcoholes y cuatro empresas de seguridad privada.

Producto de estas acciones, se cursaron 46 infracciones, de las cuales 37 estuvieron relacionadas con la Ley de Tránsito y nueve con la Ley de Alcoholes.

El operativo también permitió la incautación de cuatro vehículos, correspondientes a tres automóviles y una camioneta, además de la incautación de 22 bengalas de mano.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de servicios extraordinarios forman parte de una estrategia permanente de prevención y control, orientada a incrementar la sensación de seguridad de la población, fortalecer la presencia policial en las calles y combatir de manera focalizada aquellos sectores donde se detectan mayores riesgos para la comunidad.

La institución reiteró que continuará desarrollando este tipo de intervenciones en distintos puntos de la región, con el objetivo de prevenir delitos, fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir al bienestar y tranquilidad de los habitantes de Magallanes.