CONSEJERA GALLARDO DESTACA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERO CRITICA DISEÑO DE ALGUNOS CONJUNTOS HABITACIONALES "CON EL MISMO DINERO SE PUEDEN CONSTRUIR VIVIENDAS DE MEJOR CALIDAD"

Durante una entrevista realizada este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la consejera regional Roxana Gallardo Concha realizó un amplio análisis sobre diversas materias de interés regional, entre ellas la preparación para la temporada invernal, las inversiones en infraestructura educacional y los proyectos habitacionales financiados con recursos del Gobierno Regional.

Respecto a la llegada del invierno, Gallardo recordó las dificultades registradas durante las intensas heladas de 2024, que dejaron en evidencia problemas asociados a medidores de agua, cañerías y sistemas de calefacción domiciliaria. En ese contexto, llamó a las familias a prepararse con anticipación y realizar mantenciones preventivas, especialmente en viviendas que cuentan con sistemas de calefacción central y calderas.

La consejera también señaló que actualmente el Consejo Regional no mantiene programas específicos de apoyo para calefacción o leña como los que existieron durante la pandemia, aunque destacó que continúan algunas asignaciones directas dirigidas a grupos específicos de la población.



Mejoras para establecimientos educacionales



Uno de los temas centrales de la conversación fue la reciente aprobación de recursos para proyectos de infraestructura educacional, entre ellos mejoras para la Escuela España de Punta Arenas.

Gallardo valoró que este tipo de iniciativas cuenten con respaldo transversal del Consejo Regional, destacando que los recursos permiten abordar necesidades concretas en establecimientos que requieren mejoras en calefacción, techumbres, sistemas sanitarios y espacios de aprendizaje.

“Son proyectos que van directamente en beneficio de los estudiantes y sus comunidades educativas”, señaló, agregando que también existen recursos comprometidos para el recambio de techumbres en dependencias del Colegio Contardi, cuyos problemas de filtraciones han sido planteados por la comunidad escolar durante los últimos años.

Asimismo, manifestó su disposición a continuar apoyando nuevas iniciativas que permitan mejorar las condiciones de los establecimientos educacionales de la región.



Críticas a algunos proyectos habitacionales



En materia de vivienda, la consejera se refirió a la reciente modificación presupuestaria relacionada con tres proyectos habitacionales en Punta Arenas, explicando que dos de ellos corresponden a etapas de conjuntos residenciales ya ejecutados y que han mostrado buenos resultados según la evaluación de sus beneficiarios.

Sin embargo, expresó nuevamente sus reparos respecto a proyectos vinculados al sector Los Sauces, cuestionando los estándares constructivos y el diseño de las viviendas.

Según indicó, existen modelos habitacionales que permiten una mejor proyección de crecimiento para las familias, mientras que otros limitan las posibilidades de ampliación futura pese a tener costos similares de construcción.

Gallardo sostuvo que las observaciones deben realizarse antes del inicio de las obras y no una vez entregadas las viviendas, momento en que comienzan a aparecer problemas que podrían haberse evitado durante las etapas de diseño y planificación.



Llamado a fortalecer la fiscalización



Otro de los puntos abordados fue la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización de las obras habitacionales.

La consejera cuestionó que muchas veces los fiscalizadores sean contratados por las propias empresas constructoras, situación que, a su juicio, dificulta la independencia de los controles. Además, planteó que los recursos contemplados en convenios entre el Gobierno Regional y los organismos responsables de vivienda podrían utilizarse para contratar equipos especializados que supervisen tanto la ejecución de las obras como el uso posterior de las viviendas entregadas.

“Cuando el Gobierno Regional está aportando una parte importante de los recursos, también debe tener herramientas para verificar que las obras cumplan con los estándares comprometidos”, afirmó.



Deporte como herramienta social



Durante la entrevista, Gallardo también destacó la aprobación de recursos para la entrega de un terreno destinado al Club Esmeralda de Puerto Natales, iniciativa que valoró por el nivel de preparación presentado por la organización deportiva.

La consejera señaló que el fortalecimiento de espacios deportivos constituye una herramienta fundamental para promover hábitos saludables y generar alternativas para niños y jóvenes, contribuyendo además a la prevención de problemáticas sociales.

Finalmente, reiteró la importancia de seguir invirtiendo en educación, infraestructura comunitaria y vivienda de calidad, asegurando que estos ámbitos representan prioridades para el desarrollo de la Región de Magallanes.



