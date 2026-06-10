COMITÉ CENTRAL DEL FRENTE AMPLIO CRITICA PRIMEROS MESES DEL GOBIERNO DE KAST Y CUESTIONA SU PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL “SEGUIMOS VIENDO A UN CANDIDATO MÁS QUE A UN PRESIDENTE”

La integrante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, Valeria Cárcamo Vidal, realizó un crítico análisis de los primeros meses de la administración del presidente José Antonio Kast, cuestionando tanto los recientes cambios de gabinete como el contenido del denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo.

Durante una entrevista concedida este martes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la dirigenta sostuvo que el Gobierno ha mostrado señales de improvisación desde su instalación en La Moneda, especialmente tras la salida de la ministra de Seguridad y de la entonces vocera de Gobierno a menos de tres meses de iniciado el mandato.

“Estamos viendo todavía a un candidato presidencial más que a un presidente”, afirmó Cárcamo, señalando que el Ejecutivo continúa privilegiando anuncios y discursos por sobre medidas concretas. A su juicio, las dificultades registradas en áreas prioritarias como seguridad e inmigración han evidenciado contradicciones entre las promesas de campaña y la capacidad real de implementación de las políticas comprometidas.

La representante frenteamplista también abordó las tensiones surgidas dentro de los sectores oficialistas y de la derecha tradicional, destacando las críticas formuladas por dirigentes y economistas ligados a Chile Vamos respecto de algunas iniciativas del Gobierno. En ese contexto, valoró el rol que, a su juicio, ha comenzado a desempeñar Renovación Nacional como un actor moderador dentro del sector.

“Chile Vamos está aprovechando una oportunidad política para posicionarse en un espacio más de centro y marcar diferencias con algunas decisiones del Ejecutivo”, sostuvo.

Uno de los principales focos de sus cuestionamientos estuvo dirigido al denominado Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que actualmente se encuentra en discusión legislativa y que contempla medidas tributarias y de incentivo a la inversión.

Cárcamo cuestionó particularmente la propuesta de establecer un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones de gran escala, argumentando que ello limitaría la capacidad futura del Estado para adecuar su política fiscal a nuevas necesidades económicas y sociales.

“Se está renunciando a la posibilidad de adaptar las políticas tributarias durante un cuarto de siglo. Eso beneficia principalmente a grandes inversionistas y no a las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

Asimismo, criticó la propuesta de exención de contribuciones para personas mayores de 65 años propietarias de una primera vivienda, señalando que la medida no distingue entre distintos niveles patrimoniales y podría favorecer de igual manera a propietarios de viviendas de alto valor.

La dirigenta también manifestó preocupación por la situación económica del país y advirtió sobre los efectos que, a su juicio, podrían derivarse de las políticas impulsadas por el Gobierno. En esa línea, sostuvo que algunas decisiones adoptadas por el Ejecutivo podrían generar mayores dificultades económicas y sociales en el mediano plazo.





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