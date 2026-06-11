INTENSAS LLUVIAS MANTIENEN DESPLEGADOS A EQUIPOS MUNICIPALES EN PUNTA ARENAS DESDE LA MADRUGADA

Las intensas precipitaciones que afectan a Punta Arenas durante esta jornada han mantenido desplegados desde la madrugada a los equipos operativos de la Municipalidad, con labores preventivas y de monitoreo en distintos sectores de la comuna.

La encargada de Operaciones de la Municipalidad de Punta Arenas, Sonia Vargas, informó que los trabajos comenzaron a las 03:30 horas, anticipándose al sistema frontal que finalmente ingresó a la ciudad después de las 05:00 de la mañana. A ello se sumó el trabajo de tres motoniveladoras destinadas a los sectores periurbanos.

Según explicó la funcionaria, el frente de mal tiempo se mantendría durante gran parte de la jornada, por lo que reiteró el llamado a la comunidad a extremar las medidas de precaución al conducir y planificar sus desplazamientos, especialmente considerando que durante las próximas horas se esperan cambios en las temperaturas.

Vargas señaló que para el viernes se proyecta una disminución de las temperaturas, mientras que para el fin de semana se prevé un aumento gradual. En ese contexto, recordó la importancia de atender las recomendaciones preventivas realizadas antes del inicio del período invernal.

La encargada de Operaciones destacó además que la comuna se encontraba preparada para enfrentar este evento meteorológico y detalló que hasta el momento se habían distribuido aproximadamente 25 toneladas de material en distintos puntos de la ciudad para mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

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