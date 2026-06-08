GOBIERNO EN TERRENO SOBRE PASOS FRONTERIZOS PERMITIÓ ACERCAR SERVICIOS E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES

Con una importante participación de vecinas y vecinos, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza desarrolló el pasado sábado una nueva jornada del programa Gobierno en Terreno, instancia dedicada especialmente a temáticas relacionadas con los pasos fronterizos y la preparación para la temporada invernal.

La actividad contó con la participación del Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, Senapred y la Unidad de Pasos Fronterizos de la Delegación Presidencial Provincial, acercando diversos servicios e información de utilidad a la comunidad.

Uno de los principales trámites disponibles fue la solicitud de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), documento que permite agilizar los procedimientos de control para quienes viajan regularmente a las localidades argentinas de Río Turbio y 28 de Noviembre.

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, valoró la participación de la comunidad y el trabajo coordinado de los distintos organismos presentes. “Esta vez estuvimos acompañados de Aduanas, Carabineros, Servicio Agrícola y Ganadero, Senapred y nuestra Unidad de Pasos Fronterizos. ¿Y cuál era el objetivo mayor? Que ustedes pudieran venir a sacar la Tarjeta Vecinal Fronteriza. Así que agradecemos a todos los vecinos que se acercaron y pudieron hacer el trámite. Recordemos que para próximos Gobiernos en Terreno nos vamos a descentralizar; no vamos a estar solamente aquí en Natales, sino también en Seno Obstrucción, Dorotea y, a futuro, en lugares tan distantes como Puerto Edén, porque tenemos que llegar a toda nuestra comunidad. Así que atentos, porque se vienen más Gobiernos en Terreno”.

Durante la jornada, Senapred entregó recomendaciones para fortalecer la preparación de las familias frente a distintas emergencias que pueden afectar a la provincia. La encargada provincial de Senapred, Maura Saavedra, explicó que, “Estamos entregando mensajes de preparación para las familias, principalmente para que se organicen a través de los ocho pasos del Plan Familia Preparada. Además, estamos compartiendo recomendaciones sobre amenazas como temporales de viento, tsunami e incendios forestales, que son riesgos presentes en nuestro territorio. También contamos con material lúdico para niños y niñas, con el fin de que puedan aprender más sobre las amenazas a las que estamos expuestos y cómo prepararnos mejor”.

Por su parte, el encargado de la Unidad de Pasos Fronterizos de la Delegación Presidencial Provincial, Dany Cárcamo, enfatizó la importancia de planificar los viajes durante la temporada invernal y mantenerse informados sobre las condiciones de tránsito y horarios de funcionamiento de los complejos fronterizos. “Estamos informando a la comunidad sobre los horarios de los complejos fronterizos y la importancia de planificar los viajes con anticipación, especialmente en esta época de invierno. En Dorotea el horario es de 08:00 a 22:00 horas, mientras que Casas Viejas y Río Don Guillermo funcionan entre las 08:00 y las 20:00 horas. También es fundamental considerar las medidas de seguridad, revisar el estado de los caminos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Nuestro llamado es a viajar con precaución y acercarse a la Unidad de Pasos Fronterizos ante cualquier duda o consulta”.

Las personas que participaron de la actividad destacaron la posibilidad de realizar trámites durante el fin de semana, facilitando el acceso a servicios públicos.

Susana Oyarzo López señaló, “Me parece una excelente idea y una muy buena iniciativa, porque quienes trabajamos en horario diurno muchas veces no podemos realizar estos trámites durante la semana. Vine por la Tarjeta Vecinal Fronteriza y la atención fue muy buena y expedita”.

En tanto, Rosana Asencio indicó, “Me parece una muy buena iniciativa porque durante la semana muchas veces no hay tiempo para hacer trámites. La atención fue rápida y muy ágil. Recomiendo totalmente a la comunidad participar en estos Gobiernos en Terreno, porque permiten aprovechar el fin de semana para realizar trámites importantes”.

Asimismo, el concejal de Puerto Natales, Alejandro Cárdenas, destacó el valor de estas instancias para acercar los servicios públicos a la ciudadanía. “Da gusto venir y hacerse partícipe de estas actividades, porque permiten conocer servicios y beneficios que muchas veces la comunidad desconoce. Uno de los más demandados fue la Tarjeta Vecinal Fronteriza, que facilita los trámites para quienes cruzan la frontera. Invito a la comunidad a participar de estos Gobiernos en Terreno y aprovechar los servicios que se ponen a disposición de las vecinas y vecinos”.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se reitera que el programa Gobierno en Terreno continuará desarrollándose en distintos sectores de la provincia, con el objetivo de acercar la oferta pública y facilitar el acceso de la comunidad a servicios e información relevante para su bienestar y calidad de vida.