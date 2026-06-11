COLEGIO DE PROFESORES DESTACA QUE EDUCACIÓN ESTÉ ENTRE LAS TRES PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN. AGREGA: ALTO RECHAZO A QUIROZ DEMUESTRA DESAPROBACIÓN A LOS RECORTES

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, indicó “quiero destacar la importancia que la gente le atribuye a Educación. Está entre las tres primeras preocupaciones de la población junto con seguridad, salud, educación; y es lógico porque la educación chilena sigue teniendo muchísimas carencias”.

Agregó el líder gremial docente “en ese sentido también hay que destacar que la gran mayoría de la gente está en desacuerdo con la forma en que el Gobierno está afrontando el déficit fiscal, es importante, porque los recortes a áreas sociales como son salud y educación ciertamente están teniendo un impacto”.

Mario Aguilar Arévalo evidenció “por un lado la gente tiene una gran prioridad para que se resuelvan los problemas en Salud y Educación; pero, por otro lado, las políticas de recortes afectan directamente a esas dos áreas, es evidente que la mayoría de personas está en desacuerdo en la forma en que el Gobierno está llevando adelante el ajuste fiscal”.

El Presidente del Gremio Docente resaltó la desaprobación al Gobierno “es una señal la alta desaprobación, más de la mitad de la gente desaprueba la forma en que está llevando adelante el recorte presupuestario. Nosotros lo hemos dicho, la educación no tiene que tener recortes, no se le debe quitar recursos, al contrario, necesita más recursos y los problemas así lo demuestran”.

Por último, Mario Aguilar Arévalo, se refirió a la alta desaprobación al Ministro de Hacienda de Kast “la evaluación negativa de la gente a Jorge Quiroz, quien, de manera empecinada e incluso tozuda, ha llevado adelante estas políticas que están teniendo amplio rechazo de la ciudadanía. Es importante que el Gobierno lea estos datos, analice esta encuesta y vea que la forma en que está llevando adelante sus políticas están siendo rechazadas mayoritariamente por la población y eso tienen que escucharlo”.