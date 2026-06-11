Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de junio de 2026

COLEGIO DE PROFESORES DESTACA QUE EDUCACIÓN ESTÉ ENTRE LAS TRES PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN. AGREGA: ALTO RECHAZO A QUIROZ DEMUESTRA DESAPROBACIÓN A LOS RECORTES

Tras los resultados de la encuesta CEP, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG, destacó que entre las prioridades de la ciudadanía Educación, figure entre los tres primeros lugares.

mario aguilar arévalo 1

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, indicó “quiero destacar la importancia que la gente le atribuye a Educación. Está entre las tres primeras preocupaciones de la población junto con seguridad, salud, educación; y es lógico porque la educación chilena sigue teniendo muchísimas carencias”.

Agregó el líder gremial docente “en ese sentido también hay que destacar que la gran mayoría de la gente está en desacuerdo con la forma en que el Gobierno está afrontando el déficit fiscal, es importante, porque los recortes a áreas sociales como son salud y educación ciertamente están teniendo un impacto”.

Mario Aguilar Arévalo evidenció “por un lado la gente tiene una gran prioridad para que se resuelvan los problemas en Salud y Educación; pero, por otro lado, las políticas de recortes afectan directamente a esas dos áreas, es evidente que la mayoría de personas está en desacuerdo en la forma en que el Gobierno está llevando adelante el ajuste fiscal”.

El Presidente del Gremio Docente resaltó la desaprobación al Gobierno “es una señal la alta desaprobación, más de la mitad de la gente desaprueba la forma en que está llevando adelante el recorte presupuestario. Nosotros lo hemos dicho, la educación no tiene que tener recortes, no se le debe quitar recursos, al contrario, necesita más recursos y los problemas así lo demuestran”.

Por último, Mario Aguilar Arévalo, se refirió a la alta desaprobación al Ministro de Hacienda de Kast “la evaluación negativa de la gente a Jorge Quiroz, quien, de manera empecinada e incluso tozuda, ha llevado adelante estas políticas que están teniendo amplio rechazo de la ciudadanía. Es importante que el Gobierno lea estos datos, analice esta encuesta y vea que la forma en que está llevando adelante sus políticas están siendo rechazadas mayoritariamente por la población y eso tienen que escucharlo”.

seremieducacion

SEREMI DESTACA AVANCES EN LEY DE ESCUELAS PROTEGIDAS Y PROYECTA NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

TRAS DECISIÓN DE PODUJE: CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS EXIGE INDEMNIZACIÓN POR FALLIDA EXPROPIACIÓN

Leer Más

Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.

Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.

club-hipico-de-punta-arenas-750x400
nuestrospodcast
allanamientogendermiapuq

GENDARMERÍA REFUERZA SEGURIDAD EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS CON OPERATIVO DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
mario aguilar arévalo 1

COLEGIO DE PROFESORES DESTACA QUE EDUCACIÓN ESTÉ ENTRE LAS TRES PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN. AGREGA: ALTO RECHAZO A QUIROZ DEMUESTRA DESAPROBACIÓN A LOS RECORTES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
mittofire

REVISTA MITTOFIRE OBTIENE EL PRIMER LUGAR LATINOAMERICANO Y PONE A TIERRA DEL FUEGO EN LO MÁS ALTO DE LA INNOVACIÓN DIGITAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
UNA SOMBRA OSCILANTE - AFICHE

UNA SOMBRA OSCILANTE: DOCUMENTAL FILMADO EN 16MM ENTRELAZA LA MEMORIA DE UN FOTÓGRAFO CHILENO EXILIADO CON EL PRESENTE DE SU HIJA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250