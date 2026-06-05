COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES RESPALDA A COMUNIDAD DE ESCUELA VILLA LAS NIEVES POR CRISIS SANITARIA

El Colegio de Profesoras y Profesores Regional Magallanes A.G., manifiesta su más absoluto respaldo y solidaridad con la Comunidad Educativa de la Escuela Villa Las Nieves: Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación, Apoderados y Familias, quienes han levantado legítimamente su preocupación frente a la grave situación sanitaria que afecta al Establecimiento.



Como Organización Gremial, consideramos inaceptable que existan dudas respecto de las condiciones sanitarias y de seguridad en un espacio destinado al aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y jóvenes. La protección de la salud y la integridad de estudiantes y trabajadores de la Educación debe ser una prioridad irrenunciable para las autoridades responsables.





Nos preocupa profundamente que la Comunidad Educativa haya debido denunciar reiteradamente esta situación para ser escuchada. Las voces de quienes conviven diariamente en el Establecimiento deben ser consideradas con seriedad, respeto y sentido de urgencia, especialmente cuando están en juego la salud y el bienestar de las personas.





Exigimos al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes y a los organismos competentes adoptar todas las medidas necesarias, con la máxima transparencia y celeridad, para garantizar condiciones sanitarias seguras para el funcionamiento del Establecimiento y la tranquilidad de toda su Comunidad Educativa.





Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la Educación Pública y con el derecho de estudiantes y trabajadores a desarrollarse en ambientes seguros, dignos y adecuados. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestras Comunidades Educativas deben estar siempre por sobre cualquier otra consideración.





DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES, COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.

