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2 de julio de 2026

INICIO VIGENCIA LEY DE CONVIVENCIA: COLEGIO DE PROFESORES DESTACA QUE ENTREGA HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y QUE EXIGE MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS SOSTENEDORES

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG a través de su Presidente Nacional, Mario Aguilar Arévalo, recordó que esta ley “es algo que nosotros hemos solicitado, trabajamos, empujamos, presionamos, exigimos en su momento al Gobierno anterior una ley de ese tipo”.

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Este 1 de julio del 2026 entra en vigencia la Ley Nº 21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que establece obligaciones concretas para todos los colegios del país, desde educación parvularia hasta media, con el fin de prevenir el acoso, la discriminación y erradicar la violencia, a través de reglas más claras y herramientas de apoyo para docentes, estudiantes y familias.

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG a través de su Presidente Nacional, Mario Aguilar Arévalo, recordó que esta ley “es algo que nosotros hemos solicitado, trabajamos, empujamos, presionamos, exigimos en su momento al Gobierno anterior una ley de ese tipo”.

El líder gremial Docente aclaró que “creemos que no va a ser una solución mágica, pero sí va a contribuir a entregar herramientas que hasta ahora no han tenido las comunidades escolares y también porque tiene un foco en lo preventivo, en una concepción un poco más social, entendiendo que la violencia es un tema multifactorial e intenta abordar algunos de esos aspectos”.

Por último, el Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar, explicó “no hará milagros, porque una ley no hace eso. El problema de fondo es bastante más estructural, pero sí va a entregar herramientas, en especial de protección a las víctimas y en la exigencia a los sostenedores de contar con medidas preventivas que esperamos puedan contribuir a controlar de mejor forma la violencia”.

Recordar que el proyecto Ley de Convivencia se presentó por el Gobierno anterior en junio del 2024, el 27 de enero pasado fue aprobado en el Congreso Nacional, el 25 de marzo se promulgó, el 1 de abril del 2026 se publicó en el Diario Oficial entrando en vigencia este 1 de julio.

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