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23 de junio de 2026

COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ IV TORNEO DE AJEDREZ

Durante casi 4 horas, se enfrentaron en 6 rondas de una justa deportiva más de 50 participantes en un evento caracterizado no solamente por la intención de competencia sino por su sentido de convivencia y aprendizaje.

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El pasado viernes 19 de junio a partir de las 15:30, se dio inicio a la cuarta versión del Torneo de Ajedrez “Copa Pierre Faure”, en las dependencias del mencionado colegio. Instancia que abre sus puertas a estudiantes de todas las edades y provenientes de múltiples establecimientos educativos locales, acompañados por los profesores Mauricio Fernández, Aitana Vargas y Verónica Ampuero, como parte de las actividades extracurriculares del colegio anfitrión.

 
Durante casi 4 horas, se enfrentaron en 6 rondas de una justa deportiva más de 50 participantes en un evento caracterizado no solamente por la intención de competencia sino por su sentido de convivencia y aprendizaje.

 
Finalmente, tras felicitar a cada competidor e invitar a seguir creciendo en la formación intelectual y deportiva propia de la disciplina convocante, se otorgaron reconocimientos y distinciones a los siguientes estudiantes:

 
Categoría Sub 18
1er lugar: Agatha Villegas, Escuela La Milagrosa
2do lugar: Angelo Quezada, Liceo Sara Braun
3er lugar: Fernanda Alvarado, Colegio Cruz del Sur

Categoría Sub 10
1er lugar: Salvador Morales, Colegio Pierre Faure
2do lugar: Benjamín Cruz, Colegio Charles Darwin
3er lugar: Monserrat Zúñiga, Colegio Charles Darwin

Mejores Sub 14
1er lugar: Nicolás Vera, Colegio Luterano
2do lugar: Fernanda Cárdenas, Colegio Pierre Faure
3er lugar: Miguel Ángel Torres, Escuela Manuel Bulnes

Mejores Sub 8
1er lugar: Fernanda Avendaño, Colegio Miguel de Cervantes
2do lugar: Eliana Gárate, Colegio Charles Darwin
3er lugar: Félix Muñoz, Escuela Manuel Bulnes

Destacados Sub 12
Dariel Ampuero, Colegio Pierre Faure
Matías Tureuna, Escuela Portugal

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