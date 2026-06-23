23 de junio de 2026
COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ IV TORNEO DE AJEDREZ
Durante casi 4 horas, se enfrentaron en 6 rondas de una justa deportiva más de 50 participantes en un evento caracterizado no solamente por la intención de competencia sino por su sentido de convivencia y aprendizaje.
El pasado viernes 19 de junio a partir de las 15:30, se dio inicio a la cuarta versión del Torneo de Ajedrez “Copa Pierre Faure”, en las dependencias del mencionado colegio. Instancia que abre sus puertas a estudiantes de todas las edades y provenientes de múltiples establecimientos educativos locales, acompañados por los profesores Mauricio Fernández, Aitana Vargas y Verónica Ampuero, como parte de las actividades extracurriculares del colegio anfitrión.
Durante casi 4 horas, se enfrentaron en 6 rondas de una justa deportiva más de 50 participantes en un evento caracterizado no solamente por la intención de competencia sino por su sentido de convivencia y aprendizaje.
Finalmente, tras felicitar a cada competidor e invitar a seguir creciendo en la formación intelectual y deportiva propia de la disciplina convocante, se otorgaron reconocimientos y distinciones a los siguientes estudiantes:
Categoría Sub 18
1er lugar: Agatha Villegas, Escuela La Milagrosa
2do lugar: Angelo Quezada, Liceo Sara Braun
3er lugar: Fernanda Alvarado, Colegio Cruz del Sur
Categoría Sub 10
1er lugar: Salvador Morales, Colegio Pierre Faure
2do lugar: Benjamín Cruz, Colegio Charles Darwin
3er lugar: Monserrat Zúñiga, Colegio Charles Darwin
Mejores Sub 14
1er lugar: Nicolás Vera, Colegio Luterano
2do lugar: Fernanda Cárdenas, Colegio Pierre Faure
3er lugar: Miguel Ángel Torres, Escuela Manuel Bulnes
Mejores Sub 8
1er lugar: Fernanda Avendaño, Colegio Miguel de Cervantes
2do lugar: Eliana Gárate, Colegio Charles Darwin
3er lugar: Félix Muñoz, Escuela Manuel Bulnes
Destacados Sub 12
Dariel Ampuero, Colegio Pierre Faure
Matías Tureuna, Escuela Portugal
El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.
El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.