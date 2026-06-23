COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ IV TORNEO DE AJEDREZ

El pasado viernes 19 de junio a partir de las 15:30, se dio inicio a la cuarta versión del Torneo de Ajedrez “Copa Pierre Faure”, en las dependencias del mencionado colegio. Instancia que abre sus puertas a estudiantes de todas las edades y provenientes de múltiples establecimientos educativos locales, acompañados por los profesores Mauricio Fernández, Aitana Vargas y Verónica Ampuero, como parte de las actividades extracurriculares del colegio anfitrión.



Durante casi 4 horas, se enfrentaron en 6 rondas de una justa deportiva más de 50 participantes en un evento caracterizado no solamente por la intención de competencia sino por su sentido de convivencia y aprendizaje.



Finalmente, tras felicitar a cada competidor e invitar a seguir creciendo en la formación intelectual y deportiva propia de la disciplina convocante, se otorgaron reconocimientos y distinciones a los siguientes estudiantes:



Categoría Sub 18

1er lugar: Agatha Villegas, Escuela La Milagrosa

2do lugar: Angelo Quezada, Liceo Sara Braun

3er lugar: Fernanda Alvarado, Colegio Cruz del Sur



Categoría Sub 10

1er lugar: Salvador Morales, Colegio Pierre Faure

2do lugar: Benjamín Cruz, Colegio Charles Darwin

3er lugar: Monserrat Zúñiga, Colegio Charles Darwin



Mejores Sub 14

1er lugar: Nicolás Vera, Colegio Luterano

2do lugar: Fernanda Cárdenas, Colegio Pierre Faure

3er lugar: Miguel Ángel Torres, Escuela Manuel Bulnes



Mejores Sub 8

1er lugar: Fernanda Avendaño, Colegio Miguel de Cervantes

2do lugar: Eliana Gárate, Colegio Charles Darwin

3er lugar: Félix Muñoz, Escuela Manuel Bulnes



Destacados Sub 12

Dariel Ampuero, Colegio Pierre Faure

Matías Tureuna, Escuela Portugal

