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9 de junio de 2026

INCREÍBLE HALLAZGO: NAVEGANTE FRANCÉS ENCONTRÓ PIEZA DE AVIÓN QUE CORRESPONDERÍA AL CASA 212 DE LA FACH

Un navegante francés mostró en sus redes sociales los restos del avión encontrados en una remota playa del Pacífico que despertaron toda su curiosidad.

francesc130

Esta semana se viralizó en redes sociales el video de un navegante francés que aseguró haber encontrado restos de un avión en una remota isla del océano Pacífico. El hallazgo generó revuelo, ya que las piezas corresponderían al CASA C-212 Aviocar de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), aeronave que se accidentó en 2011 y en la que fallecieron 21 personas, entre ellas Felipe Camiroaga.

El hallazgo fue realizado en la isla Ducie, un remoto atolón coralino del Pacífico Sur, ubicado a cerca de 4.000 kilómetros del archipiélago Juan Fernández. Completamente deshabitada, esta isla es considerada uno de los lugares más aislados del mundo debido a su cercanía al Punto Nemo.

“Después de contactar al centro de salvamento marítimo, nos vimos llamando al BEA (Oficina de Investigación y Análisis), que gestiona todo lo relacionado con accidentes aéreos, para informarles sobre nuestro descubrimiento de este imponente tren de aterrizaje”, explicó el navegante en su publicación.

Debido a que la zona se encuentra bajo jurisdicción británica, el navegante informó que remitió todos los antecedentes a las autoridades del Reino Unido para que realicen los procedimientos correspondientes.

Asimismo, se entregaron las coordenadas GPS del hallazgo con el fin de facilitar una eventual recuperación de las piezas y permitir que las autoridades chilenas efectúen las pericias necesarias para obtener pistas que ayuden a esclarecer las circunstancias del accidente.

Restos del CASA C-212: el trágico accidente aéreo donde murió Felipe Camiroaga

Vale recordar que las piezas descubiertas en la remota isla del Pacífico corresponderían al avión CASA C-212 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). La aeronave se siniestró hace 15 años, en septiembre de 2011, en el archipiélago de Juan Fernández.

A bordo del avión viajaban 21 personas, entre ellas el animador Felipe Camiroaga, el periodista Roberto Bruce y el empresario Felipe Cubillos, junto con integrantes de Televisión Nacional de Chile, la Fundación Desafío Levantemos Chile, funcionarios de la FACH y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La misión del vuelo era apoyar las labores de reconstrucción tras el terremoto de 2010.

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Fuente: biobiochile.cl 


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