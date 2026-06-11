FUNDACIÓN DERECHOS MAYORES PLANTEA EXPECTATIVAS FRENTE A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES

La Fundación Derechos Mayores valoró la próxima entrada en vigencia de la Ley N.º 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, señalando que el principal desafío del país ya no será únicamente contar con una nueva normativa, sino avanzar hacia su implementación efectiva en la vida cotidiana de las personas.

Desde la organización destacaron que la nueva ley constituye uno de los avances más relevantes en materia de envejecimiento y derechos humanos de las últimas décadas, al incorporar principios como la dignidad, autonomía, participación, inclusión, igualdad y no discriminación, junto con una mirada de curso de vida que reconoce que el envejecimiento es una realidad que involucra a toda la sociedad.

"Esta ley marca un antes y un después en la forma en que Chile aborda el envejecimiento. Durante años hemos insistido en que el envejecimiento no es un problema exclusivo de las personas mayores, sino un fenómeno social que impacta a toda la población. Hoy contamos con una herramienta que permite que nuestras instituciones comiencen a ponerse al día frente a una realidad demográfica que ya llegó", señaló el especialista en envejecimiento y presidente de la Fundación Derechos Mayores, Michel Toledo Ortiz.

La organización indicó que las expectativas frente a la nueva normativa no deben centrarse únicamente en el reconocimiento formal de derechos, sino en la capacidad del país para transformar esos principios en políticas públicas, programas, servicios y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas.

Entre los principales desafíos identificados por la Fundación se encuentran el fortalecimiento de los sistemas de cuidados, la promoción de la participación social, la prevención del aislamiento y la soledad no deseada, la eliminación de barreras de acceso a servicios y tecnologías, el combate al edadismo y la adaptación de las instituciones a las nuevas realidades demográficas del país.

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Fundación Derechos Mayores señaló que la nueva ley representa una oportunidad para que las instituciones y políticas públicas se actualicen frente a una realidad demográfica que ya forma parte de la vida regional. La organización destacó que el envejecimiento dejó de ser una proyección futura para transformarse en un fenómeno presente que requiere respuestas concretas en materias de participación, cuidados, salud, accesibilidad y calidad de vida.

"La principal expectativa es que esta ley permita que nuestras instituciones se pongan al día con los cambios que ya está viviendo la sociedad. Magallanes tiene la oportunidad de transformarse en un referente nacional en la forma en que aborda el envejecimiento desde una perspectiva de derechos, participación y desarrollo territorial", agregó Michel Toledo Ortiz, quien ha impulsado durante años iniciativas relacionadas con los derechos humanos y el envejecimiento en Chile .

La Fundación recordó además que los cambios demográficos tendrán efectos cada vez más visibles sobre la salud, los cuidados, el empleo, la vivienda, el transporte, la participación social y la organización de las comunidades, por lo que la implementación de esta ley requerirá el compromiso de múltiples actores públicos y privados.

"Chile envejeció y todavía estamos adaptando nuestras instituciones a esa realidad. Por eso vemos esta ley como una oportunidad histórica para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, más amigable con el envejecimiento y más respetuosa de los derechos humanos de las personas mayores. La verdadera medida de su éxito no estará en el texto legal, sino en la capacidad que tengamos para convertir sus principios en acciones concretas para las personas", afirmó el dirigente.

Finalmente, la organización anunció que durante las próximas semanas desarrollará una serie de contenidos informativos destinados a explicar de manera sencilla los principales alcances de la nueva normativa y su impacto en la vida cotidiana de las personas.

Para conocer más sobre la Ley Integral de las Personas Mayores y acceder a material explicativo, la Fundación invitó a visitar el especial disponible en www.derechosmayores.org, donde se publicarán contenidos relacionados con derechos, participación, cuidados, salud, inclusión y envejecimiento.