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9 de junio de 2026

HYST SOSTUVO REUNIÓN CON SEREMI DE ECONOMÍA PARA ABORDAR PROMOCIÓN TURÍSTICA, INVERSIONES Y DESARROLLO DEL DESTINO MAGALLANES

Durante el encuentro, se destacó la relevancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado, especialmente considerando el rol estratégico que cumple el turismo en la economía regional.

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La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, sostuvo una reunión de trabajo con el Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke, con el objetivo de abordar diversas materias relevantes para el desarrollo turístico regional.

 
En la instancia participaron la gerente de HYST, Sara Adema, y el presidente de la asociación, Rodrigo Bustamante, quienes plantearon la importancia de avanzar en una agenda conjunta que permita fortalecer la promoción de Magallanes como destino turístico, impulsar condiciones favorables para nuevas inversiones y abordar materias vinculadas a concesiones y desarrollo de infraestructura turística.

 
Durante el encuentro, se destacó la relevancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado, especialmente considerando el rol estratégico que cumple el turismo en la economía regional, la generación de empleo y la proyección internacional de destinos como Torres del Paine y la Patagonia chilena.

 
Asimismo, se abordó la próxima apertura de la temporada invernal, instancia que representa una oportunidad para seguir posicionando a Magallanes como un destino activo durante todo el año, promoviendo experiencias vinculadas a la naturaleza, la aventura, la gastronomía, la hotelería y los servicios turísticos regionales.

 
Desde HYST valoraron la disposición del Seremi de Economía para avanzar en un trabajo colaborativo que permita enfrentar los desafíos actuales del sector y proyectar nuevas oportunidades de crecimiento para la industria turística de la región.

 
La asociación reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible del destino, la mejora continua de la oferta turística y el fortalecimiento de la articulación público-privada como herramienta clave para potenciar la competitividad de Magallanes en el escenario nacional e internacional.

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