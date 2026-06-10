PROGRAMA VÍNCULOS REALIZA MALÓN EN PORVENIR PARA FORTALECER REDES DE APOYO ENTRE PERSONAS MAYORES

En el marco de la implementación del programa Vínculos, se desarrolló en Porvenir el tradicional Malón de Integración, actividad en la que participantes de la versión anterior del programa dan la bienvenida a los nuevos usuarios, para fomentar la interacción y el sentido de pertenencia.

En este programa, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y ejecutado en la comuna por el Municipio de Porvenir, las personas participantes reciben acompañamiento durante un período de dos años, en el que se busca potenciar sus habilidades, fortalecer sus redes y facilitar su acceso a beneficios y servicios, contribuyendo así a un envejecimiento más activo y digno.

En compañía de la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó que "como ministerio tenemos el compromiso de acompañar a las personas mayores, especialmente ante el acelerado envejecimiento de la población. A través del programa Vínculos, estamos apoyando a un total de 115 personas que este año ingresaron al programa en las comunas de Natales y Porvenir, fortaleciendo sus redes y su acceso a la oferta del Estado para mejorar su calidad de vida".

A su vez, el Alcalde de Porvenir, José Parada Aguilar, agradeció al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, argumentando que "todos estos años hemos tenido el programa Vínculos presente en la comuna, que va en directo beneficio de los adultos mayores. Hoy ingresa un número significativo que se integra al grupo anterior para participar de las actividades planificadas. Pero, lo más importante, es que entrega la posibilidad de que personas que muchas veces no cuentan con otras actividades puedan salir de sus hogares, conversar entre sus pares, porque -como ellos mismos lo han manifestado- les cambia la vida".

Finalmente, Sergio Castro Pastenes, uno de los nuevos usuarios del programa, manifestó que "esta experiencia ha sido muy interesante, una novedad porque desde que me enfermé ha sido motivante encontrarme con otras personas, porque de repente uno piensa que está solo en estas luchas, pero me doy cuenta que no soy el único".

Respecto a su metodología, Vínculos entrega acompañamiento personalizado que se concreta mediante sesiones individuales en los domicilios de los usuarios y encuentros grupales, favoreciendo el vínculo social y el desarrollo de redes de apoyo.