PROCEDIMIENTO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR TERMINÓ CON DETENIDO POR PRESUNTO SECUESTRO, FEMICIDIO FRUSTRADO Y CULTIVO DE CANNABIS

La madrugada de este miércoles 3 de junio, un procedimiento por violencia intrafamiliar movilizó a personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas hasta un domicilio ubicado en calle José Miguel Infante, donde una mujer denunció haber sido víctima de graves agresiones por parte de su pareja.

De acuerdo con los antecedentes policiales, al llegar al lugar los funcionarios se entrevistaron con la víctima, una mujer chilena, quien relató que durante horas habría permanecido retenida por su conviviente, quien presuntamente la mantuvo amarrada de manos, obligándola a consumir alcohol y medicamentos, además de agredirla reiteradamente durante la noche.

Según el relato entregado a Carabineros, alrededor de las 05:00 horas el sujeto comenzó nuevamente a agredirla con golpes de puño e incluso habría intentado asfixiarla utilizando un cordel. La mujer logró escapar y comunicarse con la Central de Comunicaciones, activando el procedimiento policial.

Tras recabar antecedentes, los funcionarios iniciaron la búsqueda del presunto agresor, quien había abandonado el inmueble. Finalmente fue ubicado en calle Lastarria, junto a un vehículo, procediendo a su detención inmediata.

Paralelamente, se activaron los protocolos de atención para la víctima, incluyendo constatación de lesiones, medidas de protección y contención especializada. Por instrucción del Ministerio Público, se dispusieron diligencias investigativas a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Punta Arenas y de la sección especializada O.S.9 de Carabineros.

Durante la revisión del inmueble asociado al detenido, además, personal policial encontró un sistema de cultivo indoor con diez plantas de cannabis sativa, situación que también quedó incorporada a la investigación.

El detenido fue identificado con las iniciales J.A.T.H., de nacionalidad chilena, quien mantiene antecedentes previos. Asimismo, corresponde al mismo sujeto involucrado el pasado fin de semana en un accidente ocurrido bajo la influencia de drogas, cuando impactó contra el portón del Centro Penitenciario de Punta Arenas.

Durante el control de detención, el imputado enfrentó cargos por los delitos de secuestro, femicidio frustrado, daños simples y cultivo de drogas, quedando los antecedentes en manos de la justicia para continuar con la investigación.