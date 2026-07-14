FERIA INVERNADAS ABRE VITRINA PARA DESTACAR EL TALENTO EMPRENDEDOR MAGALLÁNICO

Con una invitación a preferir la manufactura regional y apoyar a los pequeños productores, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio este lunes a una nueva versión de la Feria Invernadas 2026, espacio que reúne a diez emprendimientos locales en el segundo piso del Mall Espacio Urbano Pionero, donde permanecerá abierta hasta el domingo 19 de julio, entre las 10:00 y las 20:00 horas. La iniciativa forma parte de la programación de las Invernadas y es fruto del convenio de colaboración suscrito entre el municipio y el centro comercial, con el propósito de consolidar un espacio permanente para las ferias impulsadas por la Dirección de Fomento Productivo y Turismo.

Durante la inauguración, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta alianza permitirá fortalecer la presencia de los emprendedores locales en una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad. "Queremos invitar a toda la comunidad a visitarnos durante esta semana en un lugar tan concurrido como el Mall Espacio Urbano. Tal como lo anunciamos hace algunos días, firmamos un convenio que da un marco institucional a las ferias que organizamos durante el año, como la Feria de la Mujer, la Feria Invernadas y la Feria de Navidad. Lo más importante son los diez emprendimientos que hoy están presentes, muchos de ellos con productos especialmente inspirados en las Invernadas y el Carnaval, ideales para llevarse un recuerdo de Punta Arenas".

El jefe comunal agregó que la muestra reúne productos elaborados íntegramente en la región. "Aquí encontrarán emprendimientos cien por ciento magallánicos, con alimentos, artesanías, vestuario, papelería, joyería y muchas otras creaciones de excelente calidad y a muy buenos precios. Queremos que quienes nos visitan durante las Invernadas puedan llevar un recuerdo con identidad local y, al mismo tiempo, apoyar el trabajo de nuestros emprendedores. También agradecemos al Mall Espacio Urbano por abrir nuevamente sus puertas y facilitar este espacio para fortalecer el comercio local".

Una de las expositoras es Constanza Paredes, de Plantería Patagonia, quien destacó que la feria reúne exclusivamente productos elaborados por emprendedores de la región. "Somos diez emprendedoras de Magallanes con fabricación propia y estaremos desde hoy lunes hasta el domingo 19 mostrando nuestro trabajo. Invitamos a toda la comunidad a venir a conocernos, porque somos nosotros mismos quienes elaboramos cada producto. Hay papelería, joyería, plantas, hierbas, chocolates, alimentos, textiles, cerámica, aceites y aromatizantes; entre muchas otras propuestas, todas con identidad local".

Por su parte, Karen Ayán, creadora de Karen Joyería, presentó una colección especialmente diseñada para esta celebración. "Trabajo con técnicas de alambrismo y materiales reciclados para crear joyas, y este año preparé una colección inspirada en las Invernadas con pingüinos y ovejitas. Invitamos a todos a visitarnos en el segundo piso del Mall Espacio Urbano. Para quienes elaboramos nuestras propias creaciones es muy importante contar con estos espacios, porque nos permiten mostrar nuestro trabajo y recibir el apoyo de la comunidad al comercio local".