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11 de julio de 2026

SLEP MAGALLANES DESTACA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA FORTALECER LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

La Educación en Magallanes

MELISSA

El fortalecimiento de los equipos directivos, el desarrollo profesional docente y la mejora de los aprendizajes fueron parte de los temas abordados por Marisa Maldonado Riquelme, encargada de Mejora y Acompañamiento Técnico-Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, durante su participación en La educación en Magallanes, de Polar Comunicaciones.

En conversación con el programa, la profesional explicó que la Subdirección de Apoyo Técnico-Pedagógico acompaña a los establecimientos educacionales mediante asesorías directas y el trabajo en redes de directores, jefes técnicos y coordinadores de distintas áreas en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. El objetivo es fortalecer las capacidades de liderazgo de los equipos directivos para impulsar mejoras sostenibles en cada comunidad educativa.

Durante La educación en Magallanes, Maldonado enfatizó que el acompañamiento se desarrolla desde una relación horizontal con las comunidades escolares, promoviendo que sean los propios docentes quienes tomen decisiones pedagógicas basadas en evidencias de aprendizaje de sus estudiantes. Asimismo, reconoció que uno de los principales desafíos es avanzar en cambios culturales que permitan incorporar nuevas metodologías y fortalecer los espacios de trabajo colaborativo dentro de los establecimientos.

Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en la comprensión lectora y el desarrollo del lenguaje desde la primera infancia. La representante del SLEP Magallanes señaló que la institución busca avanzar hacia un enfoque más preventivo, identificando tempranamente las habilidades precursoras de la lectura en niveles iniciales, con el propósito de intervenir antes de que las dificultades se reflejen en el desempeño escolar y contribuir así a mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la región de Magallanes.



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