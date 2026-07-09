Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

9 de julio de 2026

MIGRACIONES DETECTA 114 FUTBOLISTAS EXTRANJEROS SIN PERMISO LABORAL EN 36 CLUBES PROFESIONALES

​El Servicio Nacional de Migraciones inició la revisión de planteles masculinos y femeninos de las tres divisiones profesionales del fútbol chileno y anunció procesos sancionatorios contra los clubes involucrados.

futbol

El Servicio Nacional de Migraciones informó que 36 clubes de las tres divisiones profesionales del fútbol chileno están siendo analizados por la situación migratoria de sus jugadores y jugadoras extranjeras. La revisión permitió detectar 114 casos de futbolistas que estarían compitiendo sin contar con el permiso correspondiente para trabajar en Chile.

De acuerdo con el organismo, los clubes investigados corresponden a 13 equipos de la Liga de Primera, 14 de la Liga de Ascenso y nueve de la Liga Segunda División. El comunicado no identificó públicamente a las instituciones ni a los deportistas involucrados.

El Servicio se encuentra en la etapa de iniciar procedimientos sancionatorios contra los clubes, que arriesgan multas de entre 10 y 200 UTM, equivalentes a montos que van desde $716.490 hasta $14.329.800. La sanción se aplicaría por cada jugador o jugadora que no cuente con autorización laboral y también consideraría el tamaño de la institución.

Migraciones señaló que tomará contacto con el Sindicato de Futbolistas Profesionales y con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para desarrollar instancias de capacitación. El objetivo será evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse y asegurar el cumplimiento de la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería.

La fiscalización involucra tanto a planteles masculinos como femeninos y abre un proceso que podría derivar en sanciones económicas relevantes para los clubes. La situación también será seguida con atención por las instituciones y comunidades deportivas de regiones, considerando la presencia habitual de jugadores extranjeros en distintas categorías del fútbol profesional chileno.


Caco Pandilla color

CHOCHI NAVARRO (Q.D.E.P.) FORMADOR DE GENERACIONES… UN VECINO QUE DEJÓ HUELLAS IMBORRABLES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUJER DE 61 AÑOS FALLECE AL INTERIOR DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles. Personal de salud activó los protocolos de emergencia y efectuó maniobras de reanimación por más de 30 minutos, sin lograr revertir el cuadro.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles. Personal de salud activó los protocolos de emergencia y efectuó maniobras de reanimación por más de 30 minutos, sin lograr revertir el cuadro.

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (1)
nuestrospodcast
tomapuq

MINVU RATIFICA DESALOJO PROGRAMADO DE DOS TOMAS EN PUNTA ARENAS: 120 FAMILIAS HABITAN EN EL LUGAR

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
futbol

MIGRACIONES DETECTA 114 FUTBOLISTAS EXTRANJEROS SIN PERMISO LABORAL EN 36 CLUBES PROFESIONALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
primaveradeportes

ALCALDESA DE PRIMAVERA ENFATIZA ANTE EL SEREMI DEL DEPORTE LA NECESIDAD DE POTENCIAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN COMUNAS RURALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CD 5

CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ATENDIÓ A MÁS DE 800 USUARIOS EN SU PRIMER DÍA DE MARCHA BLANCA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250