MIGRACIONES DETECTA 114 FUTBOLISTAS EXTRANJEROS SIN PERMISO LABORAL EN 36 CLUBES PROFESIONALES

El Servicio Nacional de Migraciones informó que 36 clubes de las tres divisiones profesionales del fútbol chileno están siendo analizados por la situación migratoria de sus jugadores y jugadoras extranjeras. La revisión permitió detectar 114 casos de futbolistas que estarían compitiendo sin contar con el permiso correspondiente para trabajar en Chile.

De acuerdo con el organismo, los clubes investigados corresponden a 13 equipos de la Liga de Primera, 14 de la Liga de Ascenso y nueve de la Liga Segunda División. El comunicado no identificó públicamente a las instituciones ni a los deportistas involucrados.

El Servicio se encuentra en la etapa de iniciar procedimientos sancionatorios contra los clubes, que arriesgan multas de entre 10 y 200 UTM, equivalentes a montos que van desde $716.490 hasta $14.329.800. La sanción se aplicaría por cada jugador o jugadora que no cuente con autorización laboral y también consideraría el tamaño de la institución.

Migraciones señaló que tomará contacto con el Sindicato de Futbolistas Profesionales y con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para desarrollar instancias de capacitación. El objetivo será evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse y asegurar el cumplimiento de la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería.

La fiscalización involucra tanto a planteles masculinos como femeninos y abre un proceso que podría derivar en sanciones económicas relevantes para los clubes. La situación también será seguida con atención por las instituciones y comunidades deportivas de regiones, considerando la presencia habitual de jugadores extranjeros en distintas categorías del fútbol profesional chileno.

​

