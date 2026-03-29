PDI FORTALECE FISCALIZACIONES Y PROYECTA NUEVOS SISTEMAS DE CONTROL MIGRATORIO

En una nueva edición de Conexión PDI, programa de Polar Comunicaciones, el comisario Leonardo Alegría, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, abordó el rol de la institución en materia migratoria y los principales desafíos que enfrenta la región. En ese contexto, explicó que la labor de la Policía de Investigaciones de Chile no solo se centra en la investigación de delitos, sino también en funciones clave como el control de ingreso y salida del país, fiscalización de extranjeros, denuncias por irregularidades y ejecución de expulsiones.

El comisario detalló que el trabajo migratorio de la PDI es transversal, abarcando desde el ingreso de una persona al país hasta su eventual salida. Esta labor incluye controles en pasos terrestres, marítimos y aéreos, además de fiscalizaciones en distintos puntos de la ciudad, las que actualmente se realizan en base a análisis previos que permiten focalizar sectores donde existe mayor presencia de población extranjera.

Respecto a las infracciones más comunes, Alegría señaló que se detectan principalmente casos de personas que exceden sus plazos de permanencia, trabajan sin autorización o ingresaron por pasos no habilitados, en su mayoría por el norte del país. Estas situaciones son denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones, organismo que evalúa cada caso y determina las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

En cuanto al ámbito laboral, fue enfático en indicar que solo pueden trabajar en Chile aquellos extranjeros que cuenten con residencia aprobada, en trámite o permisos especiales en casos excepcionales. De lo contrario, tanto el trabajador como el empleador incurren en infracciones. Además, explicó que la PDI realiza un doble control en sus fiscalizaciones: primero la verificación de identidad y luego la revisión de la situación migratoria, incluyendo consultas de antecedentes a nivel nacional e internacional mediante Interpol.

El comisario también destacó el trabajo interagencial con otras instituciones, especialmente Carabineros, lo que ha permitido fortalecer los operativos y detectar tanto infracciones migratorias como personas con órdenes judiciales pendientes. Asimismo, relevó el rol estratégico de la región de Magallanes en el control migratorio, particularmente por el alto flujo de cruceros y el movimiento en pasos fronterizos.

Finalmente, subrayó los avances en materia de seguridad migratoria, como la futura implementación de sistemas biométricos y el registro anticipado de pasajeros, herramientas que permitirán mejorar el control y la trazabilidad de quienes ingresan y se desplazan por el país. Junto con ello, hizo un llamado a la comunidad a informarse, cumplir con la normativa vigente y planificar adecuadamente sus viajes, destacando que el objetivo es garantizar una migración ordenada, regular y segura en la región.