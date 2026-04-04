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4 de abril de 2026

PDI REFUERZA LLAMADO A LA PREVENCIÓN: ROBOS Y ABIGEATO MARCAN EL FOCO INVESTIGATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Conexión PDI

Subprefecto Gerardo Álvarez Rodríguez, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO)

En una nueva edición del programa Conexión PDI, el subprefecto Gerardo Álvarez Rodríguez, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Punta Arenas, abordó el trabajo que desarrolla la unidad en la región, destacando los principales delitos que afectan a la comunidad y la importancia de la prevención.

El oficial, con 28 años de servicio en la Policía de Investigaciones, explicó que asumió recientemente el cargo en la zona, iniciando sus funciones en febrero. Desde entonces, ha encabezado labores operativas enfocadas en la investigación de delitos contra la propiedad, especialmente robos en lugar habitado y no habitado, además del delito de abigeato, que tiene un impacto relevante en la economía regional.

En ese contexto, Álvarez señaló que, a diferencia de otras zonas del país, en Magallanes no son frecuentes delitos como portonazos o abordazos. Sin embargo, sí se registran robos con intimidación, principalmente en la vía pública, lo que mantiene a la brigada en constante trabajo investigativo.

El subprefecto también destacó el trabajo coordinado con el Ministerio Público y otras unidades especializadas de la PDI, como el Laboratorio de Criminalística, que cumple un rol clave en el levantamiento de evidencias. A esto se suma la colaboración con instituciones públicas, empresas privadas y la comunidad, especialmente a través del uso de tecnología como cámaras de seguridad, fundamentales en los procesos investigativos actuales.

En materia preventiva, la autoridad enfatizó la importancia de fortalecer la comunicación entre vecinos, recomendando avisar ausencias prolongadas y adoptar medidas de seguridad en los domicilios. Asimismo, llamó a no manipular el sitio del suceso en caso de ser víctima de un delito, para no contaminar evidencia clave para la investigación.

Finalmente, el jefe de la BIRO reiteró el llamado a denunciar los delitos y entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles, destacando que la información oportuna puede ser determinante para esclarecer los hechos. Además, invitó a quienes tengan vocación de servicio a informarse sobre el proceso de postulación a la PDI, subrayando que ser detective implica un compromiso permanente con la comunidad.


PDI

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