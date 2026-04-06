HOMBRE DETENIDO POR VIOLENTOS ROBOS SE FUGÓ DE HOSPITAL DE PUNTA ARENAS TRAS FALLIDA INTERNACIÓN

Un hombre detenido por dos violentos robos registrados en el centro de Punta Arenas se encuentra prófugo, luego de escapar desde el recinto asistencial donde había sido derivado por orden judicial.

Se trata de Guillermo Andrade Miranda, quien fue capturado tras una serie de ataques ocurridos la mañana del pasado 3 de abril en Punta Arenas.

Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos y a su historial delictual, el tribunal no decretó su prisión preventiva, optando en cambio por su internación en la Unidad de Psiquiatría del hospital local.

Asaltos en centro de Punta Arenas

De acuerdo con los antecedentes, los hechos se registraron en un lapso de cerca de 15 minutos en el centro de la ciudad.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 07:30 horas en calle Errázuriz, donde el imputado habría abordado por la espalda a una mujer que cargaba a su hijo de un año, arrastrándola para sustraerle su bolso.

Posteriormente, cerca de las 07:45 horas, en la intersección de Armando Sanhueza con Waldo Seguel, el sujeto habría asaltado a una mujer de 62 años, intentando asfixiarla al cubrirle la boca antes de lanzarla al suelo.

Tribunal rechazó prisión preventiva

En la audiencia de formalización, la fiscal Johanna Irribarra solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la peligrosidad del imputado, quien mantiene causas vigentes y antecedentes de evasión.

No obstante, el tribunal desestimó la solicitud y acogió los argumentos de la defensa, que apuntaban a eventuales problemas de salud mental.

En ese contexto, se ordenó su internación en la Unidad de Psiquiatría del hospital, en lugar de su ingreso a un recinto penitenciario.

La situación se complicó al momento de concretar la medida, ya que —según se informó— la Unidad de Psiquiatría no contaba con cupos disponibles.

Debido a ello, Andrade fue mantenido en otra área del recinto asistencial, sin las condiciones de seguridad de una unidad cerrada o penitenciaria.

Fue en ese contexto que el imputado logró escapar durante el fin de semana, quedando nuevamente en libertad.

Al cierre de esta edición, el sujeto permanece prófugo, mientras que las policías realizan diligencias para dar con su paradero.

Fuente: biobiochile.cl